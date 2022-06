Rekordně rychlé jachtě ruského oligarchy jsou i sankce ukradené, nyní se skrývá neznámo kde před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Feadship, tiskové materiály

Je to pozoruhodný stroj sám o sobě, nyní se ale dostává do řečí hlavně kvůli svému majiteli, ruskému magnátovi Iskanderu Machmudovi. Ten je spojen s mnoha kontroverzemi a jachtu raději ukryl, sankce se jej ani jeho stroje ale kupodivu netýkají.

O pojetí sankcí zavedenými Spojenými státy či Evropou proti Rusku máme své pochybnosti už od roku 2014, kdy došlo k anexi Krymu. Jejich efektivita byla vždy sporná, což se naplno ukazuje v letošním roce, Rusko vstoupilo do dalších částí Ukrajiny. Spojenci necílí jen na samotnou zemi, ale i na mnohé jednotlivce, počínají si ale jako slon v porcelánu, což se v mnoha případech začíná obracet proti nim. A v některých případech nejednají vůbec, což zvedá obočí.

Připomíná to i jachta Predator, která patří ruskému oligarchovi Iskanderu Machmudovi. Ten je mimo jiné majitelem důlní společnosti Ural Mining and Metallurgical Company, pod kterou až donedávna spadala i česká letecká společnost Let Kunovice. Nově byla převzata společností Omnipol Group, jistě v obavách z oněch sankcí, jedním dechem je ale třeba dodat, že Machmudov na seznam problematický osob dosud zanesen nebyl.

Tento muž má přitom mnohem rozporuplnější pověst než mnozí z těch, proti kterým západní mocnosti aktivně vystupují. Hovoří se o něm hovoří jako o člověku, který má velmi blízko k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, a od roku 2017 je vyšetřován v souvislosti s praním špinavých peněz skrze banky Danske Bank a Swedbank. Mělo se jednat o 1,58 miliardy dolarů (cca 37,6 mld. Kč), přičemž mezi podezřelými figuruje i bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Vyšetřovatelé uvádí, že Machmudovo impérium bylo vybudováno jen s pomocí korupce a násilí a jeho kontakty mají v západních zemích Evropy sahat až do nejvyšších sfér. Oligarcha měl mít na své výplatní listině třeba také Vincenta Craseho, bývalého bodyguarda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. A jakkoliv oficiálně měl poskytovat ochranu jemu a jeho dětem, v zákulisí se mluví o docela jiných službách.

Nikdo by se tedy nedivil, kdyby Machmudov sankcionován byl, ale není. Dle expertů se tak stalo v důsledku „kombinace politických, ekonomických a geostrategických důvodů“. A můžeme si jen domýšlet, co to znamená. Machmudovova důlní společnost stojí za 40 procenty veškeré mědi a zinku, které Rusko dodává na mezinárodní trhy. A protože jde o kovy, které jsou potřebné pro elektromobilitu, ve které se shlédla zejména Brusel, může být právě to důvodem, proč má být mezi rovnými tím rovnějším.

Machmudov si je nicméně zjevně vědom toho, že tato situace nemusí trvat věcně. Proto již několik měsíců nikdo nezná přesnou polohu zmiňované jachty, která by podle všeho měla kotvit někde mezi Tureckem a Řeckem. Zda tomu ovšem tak skutečně je, ví nejspíše jen sám oligarcha. Ten si 73metrový Predator převzal od společnosti Feadship již v roce 2008, kdy zlomil hned několik rekordů. Jachta má totiž kupříkladu nejvyšší strojovnu, největší ponor a platila za nejrychlejší stroj svého druhu.

Pozoruhodné je také neobvyklý tvar přídě připomínající nůž. Běžné pak není ani válečné zbarvení kombinující červenou, modrou a bílou, tedy barvy ruské vlajky. Machmudov přitom na jachtu, která se pyšní interiéry od studia Bannenberg, může dorazit s pěti dalšími hosty. Uhánět pak mohou rychlostí přes 28 uzlů (51,8 km/h), o kterou se stará čtveřice motorů MTU o celkovém výkonu 5 875,2 koně.

Při tomto tempu by nejspíše Machmudov dokázal úřadům i ujet, pokud by se na sankční list opravdu dostal. Jak jsme ale zatím zmínili, dosud na něm nefiguruje. I proto se povětšinou jachta pohybuje jen cestovní rychlostí 20 uzlů (37 km/h), kdy mají pohon na starosti pouze dva motory. Jaký je pak v tu chvíli dojezd, společnost Feadship neuvedla. Palivové nádrže však poberou 183 tisíc litrů nafty.

Jachta Predator byla na vodu spuštěna v roce 2008 a dodnes patří k jedněm z nejrychlejších vůbec. Na délku měří 72,8 metru, kromě jiného proslula i velmi zajímavě ztvárněným interiérem. Foto: Feadship, tiskové materiály

Zdroje: Auto Evolution, Feadship

Petr Prokopec

