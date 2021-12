Rekordně rychlé jízdy českého miliardáře s jeho Bugatti v běžném provozu si všímá celý svět před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Není to poprvé, co se do něčeho takového pustil a nedá se říci, že by při prvním pokusu nastavil laťku nízko - už tehdy překonal rychlost 400 km/h. Letos se s novějším Bugatti pokusil dostat ještě dál.

Bugatti Chiron vám jistě nemusíme podrobněji představovat, na jeho odhalení ostatně došlo již v roce 2016. O dvanáct měsíců později pak došlo na předání prvního zákaznického exempláře, který od té doby následovaly již zhruba čtyři stovky dalších kusů. Automobilka z Molsheimu totiž na sklonku října oznámila, že montážní linky se zakrátko zastaví, neboť zákazníci mají k dispozici posledních 40 volných exemplářů. Zároveň dodala, že prvních 300 objednávek přijala během pouhých osmnácti měsíců po zmíněné ženevské premiéře.

Jedním z těch, kdo složil zálohu mezi prvními, byl i český miliardář a realitní magnát Radim Passer. Ten je již majitelem předchozího Bugatti Veyron, se kterým v roce 2015 dosáhl na německé dálnici A2 rychlosti 402,5 km/h. Šlo přitom o nejvyšší zaznamenanou rychlost na veřejné komunikaci, k čemuž mu poblahopřála i samotná automobilka. Jak nicméně Passer nyní vzpomíná, úspěšný byl až třetí pokus. Při prvním v roce 2011 vstoupilo do hry chladné počasí, druhý z roku 2012 pokazila převodovka.

Na stejný kus Autobahnu poblíž Wittenbergu pak Passer vyrazil letos v červenci s Bugatti Chiron, které si převzal již před třemi lety. Aby si tentokrát byl jist tím, že pokus o překonání předchozího rekordu nezhatí vadný komponent, odeslal svůj vůz na důkladnou kontrolu do Molsheimu. Bugatti jej přitom shledalo bezchybným, načež se osmapadesátiletý byznysmen krátce před pátou hodinou ranní nasoukal za volant, aktivoval druhým klíčkem režim Vmax a poté zašlápl plyn.

Volba brzkých ranních hodin se ukázala být klíčovou, neboť jak je patrné ze záběrů, na dálnici byl v tu dobu minimální provoz. Passer se tak nakonec dostal na 414 km/h, což je v případě veřejné komunikace opravdu vysoké tempo. Ve výsledku tedy není až tak překvapivé, že si jeho počinu všimly i automobilové servery v zahraničí. O výjimečném počinu tak píše jak americký Motor1, tak třeba nizozemský Autoblog. Zmínky ale skutečně přicházejí z celého světa.

Passer se přitom dostal na dostřel maxima vozu, v případě standardního Bugatti Chiron je totiž maximálka omezena na 420 km/h. Pokud by nicméně nedošlo na zasunutí speciálního klíčku, nepřekonal by český miliardář ani magickou čtyřstovku - místo toho by jej elektronika zastavila na 381 km/h. Ovšem i to dechberoucí tempo, kterého nedosahují ani nejrychlejší Ferrari či Lamborghini. Danému počinu tak můžeme jen zatleskat.

Dodat už můžeme jen tolik, že Bugatti v reakci na nemalý zájem o svůj druhý moderní model muselo zvýšit rychlost výroby. Značka totiž původně předpokládala, že roční kapacita se bude pohybovat okolo 80 kusů. Nicméně letos v březnu, tedy tři léta po předání prvního vozu, již byla na 300 vyrobených exemplářích. A to přesto, že stejně jako celý svět musela loni po několik týdnů montážní linky kvůli koronaviru uzavřít.

Radim Passer si svůj vůz specifikoval v té asi nejtradičnější variantě, kdy světle modrou barvu doplňuje tmavě modrá. Vzhled exteriéru pak odráží také kabina. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroje: Motor1, Autoblog.nl, Radim Passer@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.