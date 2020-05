Skončí už popularita SUV? Renault má úplně opačný názor než Volkswagen dnes | Petr Prokopec

Je to pozoruhodný nesoulad ohledně další strategie. Zatímco Němci říkají, že přechod na elektrifikaci bude znamenat konec popularity aut se zvýšeným podvozkem, dle Francouzů přijde opak.

Možná si ještě vzpomenete na prognózy Volkswagenu, dle kterého by se popularita SUV všeho druhu měla chýlit ke konci. Napomoci by k tomu měla zejména elektrifikace, která si kvůli maximalizaci dojezdu žádá co nejnižší hmotnost a co nejlepší aerodynamiku. V těchto oblastech nicméně SUV zrovna neexcelují, pročež slova Němců dávala smysl, a to i přesto, že VW představuje jednu novinku se zvýšeným podvozkem za druhou - dnes elektromobily na trhu příliš mnoho neznamenají.

Situace se ale prý nezmění ani poté, co se jejich tržní podíl zvýší. S tímto názorem přišel Francois Leboine, který má u francouzského Renaultu na starosti divizi zabývající se koncepty. Jeho poslední kreací se totiž stala studie Morphoz, která není ničím jiným než právě elektrickým SUV. Leboine přitom dodává, že média by z tohoto kroku rozhodně neměla být překvapená. Dle něj totiž nemá smysl nabízet něco, co publikum doopravdy nechce. V takovém případě bychom jej sice mohli konfrontovat s elektrickým pohonem, po němž touží jen velmi omezená část trhu, to by však byla jen ztráta času.

Je totiž třeba předpokládat, že elektrifikaci si politická garnitura v Evropě prosadí, i kdyby se lidé a výrobci stavěli na hlavu. Ostatně jak jsme zmínili již dříve, samotné automobilky tento krok zprvu vítaly, neboť se domnívaly, že ještě vyšší náklady vstupu do odvětví je ochrání před konkurencí a zajistí jim pohodovou budoucnost. Nicméně realita je nakonec zaskočila a místo velké pohody přišly velké problémy. Nyní automobilky pláčou a prosí o odklad limitů, k čemuž ovšem dojít nemá.

Stejně tak asi neklesne ani ona popularita SUV, a to navzdory elektrifikaci. Tedy alespoň takový je Leboinův názor. „Dnešní druhá generace elektrických vozů je stále vyráběna s bateriemi, které jsou velké a těžké a které kvůli tomu musíte usadit do podlahy vozu, jen kvůli rozložení hmotnosti. To ovšem znamená, že máte platformu plnou baterií. A kvůli tomu bude výsledné auto poměrně vysoké, tedy jinými slovy bude mít více či méně stejné proporce jako SUV.“

„Začínám o SUV přemýšlet jako o viru, ale nikoliv ve špatném slova smyslu. Nicméně se jimi zabývají naprosto všichni. Naši prací jako designérů je snaha rozklíčovat, co lidi na těchto vozech přitahuje, jaká je jejich podstata, a následně jim přesně takové požadované SUV nabídnout,“ dodává dále francouzský designér. Přitom poukazuje na praktičnost, robustnost a dynamiku. To vše jsou vlastnosti, které lidé dnes od aut chtějí, a právě jen SUV je nabízí.

Nyní lze ke všemu přidat ještě nutnost, tedy ono zakomponování baterií do podlahy. Díky tomu totiž vzniká výrazná masa, která narušuje přitažlivost daného vozu. Dle Leboina tedy vlastně není jiné východisko než sáhnout po karoserii SUV, která vše skryje. Nicméně to prý neznamená, že by se Francouzi hodlali ubírat pouze tímto směrem. Nápadů má mít Renault celou řadu, ovšem oč jde a kdy je uvidíme, to již designér neupřesňuje.

Renault na rozdíl od Volkswagenu zastává názor, že díky elektrifikaci se popularita SUV nadále udrží na špici. Dokládá to konceptem Morphoz, který užívá právě alternativní pohon

