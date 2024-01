Renault odmítl prodat zákazníkovi Clio RS kombi, a tak si ho postavil sám. Teď může být vaše před 8 hodinami | Petr Miler

Je to dost možná jediné takové auto na celém světě a dozajista jde o připomínku časů, ve kterých jste si mohli koupit malý kombík i malý hot hatch. Kombinaci obojího nabídla svého času snad jen Škoda, u Renaultu majitel nepochodil. A tak si poradil sám.

Je pozoruhodné, jak se vnímání stejných věcí postupem času může měnit. Když jsme se svého času dozvěděli, že Renault Clio RS dostane turbo, automat a falešný zvuk motoru, byli jsme zděšeni. Když jsme se doslechli o tom, že na stole je také možnost stvoření verze kombi, považovali jsme to za dokonání díla zkázy. Pak jsme ale s Cliem RS přišli do styku a zjistili, že kombík už nemá co dokonávat. Maximálně by podtrhl celkově nový charakter vozu, který se dalece vzdálil původním hodnotám skrytým za zmíněnými písmeny.

Zatímco v předchozí generaci jsme tomuto autu říkali supersporťáček, první Clio RS s turbem a automatem byl něčím ve stylu francouzské Fabie RS. To není pomluva, ze zběsilého auta se zkrátka stalo auto primárně pouze rychlé a s tím - stejně jako u Fabie - není praktičtější karoserie neslučitelná. Renault se přesto nakonec touto cestou nevydal a byť Clio jako kombi dál jako jeden z mála výrobců malých aut nabízel, v praktičtější verzi RS nikdy nedorazilo.

Nakonec tedy docela rozumíme stesku Brama Vaanderinga, který si svého času chtěl právě Clio RS kombi pořídit. Automobilka mu řekla ne, jen pro něj by takovou specialitu nevyrobila, sám se s tím ale smířit nehodlal. A tak vzal standardní ojetý kombík Grandtour v „kojenecké modři” a na RS si ho přestavil sám.

Opravdu nepřeháníme, auto na fotkách níže dostalo z varianty RS úplně všechno. Pohání ho motor 1,6 turbo včetně dvouspojkové automatické převodovky EDC. Z „eresa” je ale i řízení, kabelové svazky, palubní elektronika, prostě všechno. Oproti sériovému RS vůz dostal i několik dílčích vylepšení, motor dostal sání od Airtecu a mezichladič stlačeného vzduchu Wagner. V případě podvozku pak svou práci odvádí nastavitelné tlumiče KW V3.

Vůz vznikl slepením dvou existujících aut, takže nájezd je nejednoznačný - klíčová technika má najeto pouze 68 tisíc km a pochází spolu s řadou dalších detailů z faceliftovaného provedeni, karoserie kombíku s dílčími technickými prvky je z vozu před modernizací a má za sebou 150 tisíc km. Oba údaje jsou ale relevantní jen částečně, spousta dílů je nových auto tak má působit i jako celek. Kolik za něj? Majitel není skromný, za svůj klenot chce 19 000 Eur, tedy asi 469 tisíc Kč. To z něj dělá daleko nejdražší Clio kombi široko daleko, ale tohle je dost možná světový unikát. Kdybyste měli zájem, vůz se fyzicky nachází v Nizozemsku.

