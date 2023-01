Renault se pustil do křížku s Shakirou, nelíbí se mu, že s pomocí jeho auta řeší rozvod s manželem dnes | Petr Miler

Není obvyklé, aby se automobilky zapojovaly do půtek celebrit, také ale není obvyklé, aby celebrity míchaly do svých rozchodů auta. Tady se vše sešlo a na světě je docela vtipná situace.

Nemusíte být každodenními čtenáři bulvárních magazínu, abyste tento pár znali. Shakira není jen slavná zpěvačka, proslula i díky svým problémům s údajným krácením daním ve Španělsku, jakkoli je původem z Kolumbie. Gerard Piqué pak neproslul jen jako její dlouholetý partner i manžel, je sám o sobě slavným fotbalistou, který kopal za Barcelonu i reprezentaci, navzdory jeho francouzskému jménu opět španělskou.

Tito dva spolu byli přes 10 let a dali život dvěma dětem, zdánlivě idylický vztah se ale rozpadl loni poté, co měla Shakira (sama dnes 45letá) zjistit, že ji podvádí s více jak o polovinu mladší ženou. Stává se, byť by nemělo. Následoval rozchod a rozvod a také píseň, s jejíž pomocí se skladatelka a zpěvačka s celou situací vypořádává. Piqué to vzal sportovně, však je to také sportovec, ne každý ale dokázal mlčet.

V písni nazvané příhodně Out of Your League (doslova Mimo tvou ligu, to bude odpovídat situaci) Shakira pěje: „Vydám za dvě 22leté milenky, vyměnil jsi Ferrari za Twingo. Vyměnil jsi rolexky za Casia, přidáš nebo ubereš? Vlčice jako já tu není pro lidi jako jsi ty,” říká písní adresu Piquého. Docela drsná reakce, uvážíme-li, že pár kdysi žádal veřejnost o decentnost s ohledem na citlivé vnímání celé situace ze strany dětí.

Jak jsme ale zmínili, Piqué to vzal a asi se spokojil s hodinkami od Casia na ruce (což není vtip, je ambasadorem značky dělá pro ni reklamy) a Renaultem v posteli, pardon v garáži. Sama francouzská automobilka se ale zjevně nespokojila s tím, že je spojována se španělským nevěrníkem, a tak přihodila svou reakci na Twitteru, kterou najdete níže. Je nepřekvapivě ve španělštině a vedle fotky modelu Twingo říká trochu tajemně: „Pro kluky a holky, jako jsi ty. Zvyšte hlasitost!” Je to narážka na jinou část textu zmíněné písně a zjevně snaha se ubránit takovým spojením.

Že Renault naráží na celou aféru, je zjevné i z dalších detailů. Piquého milence je 22 let, na Twingu je číslo 22. A jsou tu hashtagy jako o #claramente (ona milenka se jmenuje Clara Chía). Sami bychom řekli něco ve smyslu „mlčeti zlato”, nemáme ale problém zatleskat Renaultu, že chránil čest své dnes už nevyráběné ikony docela ležérním způsobem. Twingo mělo a má charisma, člověk ochotný nechat zaplést do rozbíjení rodinných vztahů podle nás ne.

Twingo je legenda svého druhu a Renault se zjevně nevyrovnal s tím, že jej Shakira prezentuje jako znak nízké úrovně. Vypořádal se s tím docela vtipně, jak můžete vidět níže. Foto: Renault

