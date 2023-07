Restauratéři v Las Vegas poznávají brutalitu Formule 1, musí platit až 50 milionů za to, aby jejich podniky při závodě fungovaly před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Racing

Tohle už je skoro na úrovni výpalného, jinak se to nedá nazvat. Provozovatelé restaurací podél nové městské trati v Las Vegas musí F1 platit za to, že mohou smysluplně hostit klienty ve svých vlastních podnicích.

Formule 1 se v posledních letech tváří, jak se změnila, jak se otevřela novým věcem, mladším lidem... Jak se v podstatě odtrhla od éry Bernieho Ecclestona, který byl v některých ohledech extrémně konzervativní. Neříkáme, že na tom není ani trocha pravdy, úplně upřímní ale lidé, kteří od Bernieho a spol. koupili komerční práva prakticky ke všemu, co F1 obestírá, rozhodně nejsou.

Svérázně geniální Brit neudělal z Formule 1 miliardový byznys náhodou a kdysi jsme popisovali, za co se v něm také platí. Ani slova „za všechno” nejsou přesná, je to víc než za všechno, je to i za věci, které by vás ani ve snu nenapadly. Přesně tohle si ale noví majitelé od Bernieho E. s chutí vzali a dál to rozvíjí, neboť sakramentsky dobře ví, že bez toho by jejich stroj na peníze nefungoval. A s Ecclestonovým odkazem dál pracují způsobem, na který může být stále žijící Bernie tuze hrdý.

Jak aktuálně zjistil New York Post, tahle mašina jede dál a leskne se při tom jako auta z reklam na polituru od Horsta Fuchse. Však si jen představte, že vlastníte restauraci a přímo před okny vašeho podniku se koná závod Formule 1. To je skvělá zpráva, máte dokonalý výhled na závod a vaši zákazníci ho budou mít též. Můžete po těch pár dnů v roce vybírat peníze jen za místa k sezení za jídlo účtovat klidně tisíce korun! Anebo ne?

Jak se ukazuje, situace pro majitele podniků podél nového městského okruhu v Las Vegas není tak jednoduchá. Tamní restauratéři jsou podle zdrojů citovaných zmíněným deníkem pod velkým tlakem, neboť Formule 1 po nich požaduje úhradu částky 1 500 dolarů na jedno místo k sezení v jejich restauraci. Tak to ještě jde, ne? No, je to přes 30 tisíc Kč, to je dost. A v Las Vegas jsou i restaurace s 1 500 místy k sezení, v takovém případě se bavíme o 2 250 000 USD, tedy 50 milionech korun úhrady. To už není dobrá zpráva.

Teď si jistě říkáte: A co když nezaplatíte? Však vám F1 nemůže zakázat provozovat vlastní hospodu u trati, ne? No nemůže, ale má jiné nástroje. Vedení Formule 1 prý hrozí restauratérům, že když nezaplatí, postaví jim před okna hospody tribunu, dodatečné bariéry, osvětlení... Prostě zamezí tomu, aby z restaurace bylo něco vidět. A to skutečně může. Zní to skoro jako výpalné - zaplaťte, nebo vám zkazíme byznys. To je opravdu ekonomická brutalita Formule 1 ve své nejkrutější podobě.

S těmito pochybnými praktikami chce Formule 1 dostat z GP Las Vegas ještě víc peněz. Přitom už ceny vstupenek jsou nejvyšší v celém seriálu - na tribunách začínají na 2 500 dolarech, tedy asi 54 tisících Kč. A kdo kdy byl na F1, že ani z takového místa neuvidí v podstatě nic, pokud nemá výšku a sílu Shaqa O'Neila. Nebe je modré, voda mokrá, Formuli 1 provozuje banda nenažranců...

Něco nám říká, že letošní GP F1 v Las Vegas vyhraje Lord Max, Super Max, no zkrátka Max Verstappen. Vidět to ale nebude levné. A nechat to někoho vidět z vlastní hospody už vůbec ne. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: New York Post

Petr Miler

