Převratný stroj na opravy silnic zvládl práci na 3 roky jen za pár měsíců, pomohl by i u nás

/ Foto: JCB

Pokud už jste ztratili víru, že by české silnice mohl ještě někdo někdy opravit, vězte, že to nemusí být úplně neřešitelný úkol. Novinka firmy JCB ukazuje, že s opravami lze při troše snahy řádně pohnout.

Současnou zimu lze označit za poněkud aprílovou. Počasí se totiž mění pomalu z minuty na minutu a byť opravdu teplo není skoro nikdy, pocity z něj chvíli opravdu zimní, aby následně byly pomalu jarní. Něco takového pochopitelně zrovna neprospívá lidskému organismu, ještě více však tyto výkyvy škodí silnicím. Voda se totiž velmi snadno může dostat do sebemenších skulinek, kde následně zamrzne a roztáhne se. Vznikají tak nové praskliny a díry, které se pro změnu negativně projevují na podvozku vašeho vozu.

Pokud si uvědomíme, že bývalá vláda za poslední měsíce prošustrovala stovky miliard korun a zadlužila na dlouhá léta i příští generace, je pomalu jisté, že s opravami to bude složité. A to zejména s ohledem na stav, který v Česku dlouhodobě panuje - výstavba a údržba silnic jsou typickými příklady neefektivního zacházení s penězi nás všech. Práce jsou obvykle nepochopitelně zdlouhavé a ještě k tomu drahé. Pokud to ale politici chtějí změnit, cesty existují.

V tomto ohledu můžeme poukázat na převratný stroj společnosti JCB s názvem Pothole Pro. Pokud pro vás jazyková bariéra nepředstavuje žádný problém, nejspíše asi již začínáte tušit, odkud a kam vítr vane. Revoluce v opravě silnic je totiž osazena 600milimetrovou frézou asfaltu a čističem s 1,2 metru širokým nástavcem. Snadno tak dokáže připravit daný úsek vozovky na vylití novou směsí, v důsledku čehož oprava díry zabere méně než 8 minut. Tedy čtyřikrát méně času, než je běžné.

Nejde však pouze o rychlost samotné opravy, ale také o její zlevnění, stejně jako o snadnější logistiku. Ač tedy Pothole Pro vychází na 165 tisíc liber (cca 4,8 milionu korun), velmi rychle se zaplatí. Dokládají to zkušenosti radnice britského města Stoke-on-Trent, které je prvním, jenž se pro využití stroje rozhodlo. Tamní správa silnic totiž zvládla opravit 10 tisíc metrů čtverečných vozovek během pouhých 130 dnů. Bez přístroje značky JCB stejné práce zabraly 1 040 dní.

Pothole Pro tedy za čtyři měsíce odvedl práci, které by se jinak zaměstnanci správy silnic museli věnovat dlouhé tři roky. Během nich by se pochopitelně zčásti poškozené vozovky zničily ještě více, což by logicky opravu jen zdražilo. Není tedy vskutku překvapivé, že o pořízení stroje již jednají další britská města. Přičemž pro české politiky by to též mohlo být inspirací.

Jak nicméně říká šéf společnosti JCB, Lord Bamford, změna smýšlení autorit je náročnějším a déle trvajícím procesem než samotná oprava silnic. Nicméně i on v tomto kontextu zmiňuje naděje, které souvisí právě s výsledky ve Stoke-on-Trent. Tak doufejme, že se tyto informace donesou i k tuzemským politikům. Jinak je skoro jisté, že v příštích letech se kvalita českých silnic ještě zhorší.

JCB Pothole Pro skutečně funguje a dokáže výrazně zefektivnit opravy silnic, něco takového by se u nás hodilo. Foto: JCB

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

