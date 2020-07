Richard Hammond odhalil, jak získal práci v Top Gearu, byla u toho tehdy i Škoda před 6 hodinami | Petr Prokopec

Že je Richard Hammond jedním z tria slavných moderátorů Top Gearu a později The Grand Tour, ví asi každý, kdo tuší, co je auto. Ale jak se k této práci vůbec dostal? Právě o tom nyní promluvil.

Asi jen málokdo neslyšel o Top Gearu či jeho nejznámějších moderátorech, jimiž jsou Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Ti jsou sice aktuálně spojeni již se show The Grand Tour, ovšem na své začátky rozhodně nezapomínají. I díky tomu si nyní můžeme dát dohromady prakticky již celý obrázek toho, co se odehrálo v prvních měsících roku 2002.

V prosinci 2001 totiž televizní stanice BBC zrušila původní formát Top Gearu, načež většina jeho moderátorů zamířila na konkurenční kanál Channel 5, kde se zrodil Fifth Gear. Z původního ansáblu vydržel u někdejšího chlebodárce pouze Clarkson spolu s producentem Andym Wilmanem, kteří za pomoci scénáristy Richarda Portera začali dávat dohromady první střípky dnes veleslavné mozaiky. Do té měl původně zapadat i May, který se mihnul v originálním Top Gearu, ovšem ten jejímu znovuzrození příliš nevěřil. A proto producenti vsadili na dnes skoro zapomenutého Jasona Daweho.

Mimo to se Clarkson, Wilman a Porter setkali rovněž s Hammondem, který se naopak domníval, že Top Gear bude neskutečná show. A právě proto chtěl být od začátku její součástí. To se mu nakonec povedlo, nicméně jak nyní uvádí, nestály za tím jeho zkušenosti, schopnosti či třeba vzhled. Místo toho nakonec rozhodly dva důvody, kdy prvním se stalo omlácené Porsche 911 SC, se kterým Richard na pohovor dorazil. Snad ještě více než to na Clarksona a spol. ale zapůsobila jeho hláška, s níž se rozloučil. Hammond totiž uvedl, že nyní se může vrátit do Namu, tedy do čtvrti proslulé hospodami.

Mimo to Richard uvedl, že u jeho začátků v Top Gearu stála i Škoda. Zatímco v upoutávce zaslané producentům zrecenzoval služební Renault Laguna, před profesionálním štábem v rámci zkušebního testu zhodnotil Superb. Po natočení tohoto klipu pak zasedl ve studiu v Jeremym, kde se začal rodit ten segment pořadu, ve kterém se trojice zaobírá novinkami. V mezičase přitom Wilman sháněl testovacího jezdce, který by dokázal mluvit na kameru, ovšem štěstí neměl ani on, ani Clarkson. A právě díky tomu se nakonec zrodila tajuplná postava jménem The Stig.

Hammond přitom naznačil, že pokud by nebyl do Top Gearu přijat, nejspíše by dělal to samé, tedy testoval automobily. Jen by se tak dělo v mnohem menším měřítku. A nejspíše by nebyl ani tak známý, i když v tomto ohledu nemusí spoléhat jen na Top Gear či The Grand Tour, ale rovněž na svůj vzhled. Mnoha lidem totiž připomíná mix Al Pacina a Roberta Dawneyho Jr. I to přitom již vedlo k mnoha kuriózním situacím, kdy kupříkladu jeho dcera musela na letišti vysvětlovat, že skutečně necestuje s Iron Manem.

Richard Hammond zavzpomínal na moment, kdy se stal součástí Top Gearu, evidentně tak učinil s úsměvem. Foto: Drive Tribe@Youtube

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

