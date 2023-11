Richard Hammond po šesti letech znovu sedl do auta, ve kterém těžce havaroval a málem uhořel před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Pro britského moderátora to nebyla zdaleka první těžká nehoda, tady se ale chvíli zdálo, že když už nezabil sám sebe, odpravil aspoň chorvatský Rimac. Jenže nakonec mu pomohl k celosvětové slávě a v principu stejný vůz nyní osedlal znovu v jeho poněkud sériovější verzi.

Ještě před 16 lety si Mate Rimac hrál ve své garáži se starým BMW M3 E30, které používal během amatérských závodů. Při jednom z nich mu ale odešel motor a chorvatský nadšenec se rozhodl, že jej nahradí elektrickým pohonem. To byl začátek jeho „amerického“ snu, který si ovšem prožil v Chorvatsku. Dnes je Mate nejen jedním z nejuznávanějších expertů na poli elektromobility, ale také člověkem, který po svérázné transakci s koncernem VW a jím vlastněným Porsche ovládá Bugatti.

Čím víc o tom ale přemýšlím, tím více si říkám, zda by chorvatský start-up byl dnes tam, kde je, kdyby nedošlo na nehodu Richarda Hammonda. V roce 2017 se tato havárie zdála být pro Rimac pohromou. Britský moderátor totiž zničil teprve osmý vůz, který automobilka vyrobila. Šlo navíc o auto, které již někomu patřilo a které nemohlo být nahrazeno. Na malý moment se tak zdálo, že tím Mate a pár desítek jeho kolegů přijde o všechno.

Realitou se ale stal pravý opak. Do té doby prakticky zcela neznámá značka si tím získala celosvětovou pozornost, Concept One si navíc při celém incidentu neutrhl ostudu. I když se vůz po přejetí cílové čáry třikrát otočil přes střechu, zastavil se až po 46 metrech kutálení se po svahu a následně začal hořet, Richardovi se díky pevnosti karbonového monokoku povedlo otevřít dveře a potenciálně smrtící past opustit.

Hammond od té doby soustavně zmiňoval, že vozu vděčí za svůj život. Právě to, stejně jako rychlost Conceptu One, zaneslo Rimac na mapu známých výrobců. Automobilka tak začala lákat daleko více investorů, přičemž v roce 2018 mezi ně přibylo i Porsche, které ve firmě koupilo 10procentní podíl. O tři léta později se spolupráce dále prohloubila, neboť obě strany odsouhlasily, že Rimac převezme Bugatti. Letos v září pak Chorvaté založili pobočky v Tokiu a Katowicích.

Konec dobrý, všechno dobré? Dá se to tak říci, alespoň soudě dle nového videa Hammodova DriveTribu. V něm si britská televizní superstar dodala odvahy a znovu usedla do kokpitu Rimacu, akorát jménem Nevera, který z Conceptu One fakticky vychází a velmi podobně i vypadá.

„Vždy jsem říkal, že to byla moje vina. Omluvou mělo být, že to auto bylo tak šíleně a návykově rychlé a tak řiditelné, že jsem zkrátka tlačil na plynový pedál i poté, co jsem při švýcarském závodu do vrchu přejel cílovou čáru. Jenže ani sebevětší počítačová kouzla a technická genialita nedokážou popřít fyzikální zákony, zvláště pak ten, jenž se týká zemské přitažlivosti,“ uvádí Richard s tím, že Nevera je trochu jiného druhu. „Říká vám, že všechno bude v pořádku.“

Tentokrát chorvatský hypersport setkání s Hammondem přežil, stejně jako ho přežil sám Hammond, další reklamu jako v roce 2017 ostatně již Rimac ani nepotřebuje. Lze tak jen dodat, že Nevera disponuje 1 914 koňmi, přičemž automobilka vyrobí jen 150 aut. S prvním přišla loni v srpnu, přičemž každý týden posílá další exemplář dalšímu zákazníkovi. Co přijde za dva roky, zatím nikdo ani nenaznačil.

Nevera je považována za nejrychlejší elektromobil světa, alespoň v přímce. Stovku zvládá za 1,82 sekundy, čas z Nürburgringu 7 minut a 5 sekund je vzhledem k výkonu vozu poněkud slabší. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: DriveTribe@YouTube

Petr Prokopec

