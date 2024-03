Richard Hammond se dočkal dvou nových „televizních” kolegů, toho hezčího z nich si doslova odchoval před 5 hodinami | Petr Prokopec

S mediálními projekty Clarksona, Hammonda a Maye je to jako na horské dráze. A ten s názvem Drive Tribe zjevně není výjimkou. Aktuálně míří nahoru, s čímž má platformě pomoci nejen bývalý Stig Ben Collins, ale také Hammondova dcera Izzy.

Minulý týden uběhlo už 9 let od chvíle, kdy se Jeremy Clarkson během natáčení dvaadvacáté série Top Gearu dožadoval teplé večeře. Tu nedostal, což vedlo k fyzické konfrontaci s členem štábu Osinem Tymonem. A také k jeho konci v pořadu, neboť televizní stanice BBC se rozhodla, že Jezzovi již neobnoví kontrakt. Spolu s ním pak ze solidarity odešli rovněž Richard Hammond a James May. Populární trojice pak v květnu 2016 oznámila, že chystá zcela novou show The Grand Tour, která se také točila okolo aut. Dnes už je s ní amen.

Ještě předním nicméně Clarkson, Hammond a May společně s investorem Ernesto Schmittem spustili jiný motoristický projekt, a sice platformu Drive Tribe. Od té se očekávalo velmi mnoho, neboť mělo jít o největší sociální síť světa zaměřenou právě na milovníky všeho, co má kola a volant či řídítka. Schmitt ještě před spuštěním uváděl, že automobilová branže je sektorem, ve kterém se točí nejvíce peněz od inzerentů - před osmi lety se jednalo o 45 miliard dolarů (cca 1,04 bil. Kč) ročně.

Již v roce 2018 měla platforma 10 milionů aktivních denních uživatelů a 140 milionů měsíčních. Zdálo se tedy, že míří pouze ke hvězdám. Jenže o čtyři léta později se ukázalo, že věci nejsou až tak růžové. Projekt byl totiž od počátku ztrátový a zůstal jím až do konce svých dnů. Drive Tribe tak po obrovské ztrátě skončil, přičemž projekt se v menším přesunul na běžné sociální sítě, tedy na Facebook, Twitter, Instagram, TikTok a Youtube. Drive Tribe ve výsledku zůstal v podstatě jen kanálem na Youtube, který spravoval sám Hammond, nyní ale celý projekt míří opět nahoru. A stojí za tím právě Richard Hammond, který si přivedl zajímavé posily.

Tím zvučnějším jménem je Ben Collins, tedy bývalý Stig, který s Hammondem již spolupracoval v Top Gearu. Zatímco jeho přínos bude nezpochybnitelný, v případě druhého nováčka tu máme pár otazníků. Jde totiž o Izzy Hammond, Richardovu dceru. Ta se na jednom z videí poprvé objevila loni v říjnu, přičemž od té doby její prvotina, na které ji její otec učí řídit závodní Subaru, již nasbírala 1,6 milionu shlédnutí. To je jeden z těch lepších počinů kanálu.

Před dvěma týdny pak Izzy zabodovala ještě víc, když řídila upravené Subaru Impreza, se kterým Richard řádil v The Grand Tour. Zatímco ovšem toto video má na kontě již 2,4 milionu shlédnutí, poslední dvě videa, ve kterých Hammondova dcera nejdřív nastoupí jako mechanik do jeho dílny a následně jej zpovídá, už tak úspěšná nejsou. Bude tedy opravdu zajímavé sledovat, jak se jí dál povede. Tak jako tak se ale Drive Tribe přinejmenším znovu zkouší prosadit.

Obsah Drive Tribe bude nově vedle Hammonda tvořit i jeho dcera Izzy. Ta se již ukázala i v jeho dílně na renovaci veteránů, což je další soukromá aktivita Hamstera. Foto: The Smallest Cog, tiskové materiály

