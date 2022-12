Richard Hammond si naposledy sjel s kombíkem BMW s motorem V10 a manuálem, teď je na prodej před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Podobných aut jezdí po celém světě jen pár a tohle má skutečně pozoruhodné pozadí. Nyní jej naposledy osedlal slavný moderátor Top Gearu a The Grand Tour, bohužel zřejmě jen proto, aby zvýšil jeho prodejní cenu. Může být vaše.

BMW M5 je jednou z automobilových legend. První generace tohoto stroje se začala prodávat v roce 1984, přičemž zákazníci mohli sáhnout pouze po sedanu osazeném řadovým šestiválcem. Tutéž jednotku pak vyfasoval i nástupce, v jeho případě ale na trh zamířilo také kombi. Třetí generace s kódovým označením E39 pak jako první profitovala z osmiválce, mnichovská automobilka se však znovu vrátila pouze k méně praktické karosářské verzi. Kombík pak nabídla už pouze jednou, a to v letech 2005 až 2010.

M5 Touring generace E61 byla k dispozici pouze v Evropě, na rozdíl od sedanu tedy kombík nebyl nabízen s manuální převodovkou. Místo toho byla zákazníkům k dispozici jen sekvenční automatická převodovka SMG-III, která sice proslula rychlou změnou stupňů směrem nahoru, ovšem zároveň také silnou nespolehlivostí. I když by tedy fanoušci mohli křičet nadšením, neboť M5 čtvrté generace bylo vůbec prvním produkčním vozem na světě podobného ražení s motorem V10, mezi majiteli byly slyšet spíše povzdechy.

Tohoto vozu v podobě jedné z vůbec nejlevnějších ojetin v Evropě se už dříve chopil magazín Drive Tribe, který v prvé fázi napravil veškeré nedostatky způsobené hlavně požárem kabeláže v zavazadlovém prostoru. Poté si desetiválcový kombík převzal Mike Fernie, který zpočátku byl nadšen, ovšem následně mu začala vadit právě ona převodovka. Bylo proto rozhodnuto o konverzi. Manuál ovšem nepocházel z amerického sedanu, ty jsou až příliš vzácné. Místo toho bylo jako dárce orgánů zvoleno M3 E92.

Menší kupé bylo původně poháněno osmiválcovým motorem, převodovka se však i přes drobné rozdíly shodovala s „vyšší ligou“. Zejména však byla dostupnější, což bylo rozhodující. Drive Tribe tak nechal stvořit opravdový klenot, který si následně užíval i Richard Hammond. Ten pak aktuálně usedl za volant podruhé... a naposledy. Manuální BMW M5 Touring V10 je totiž na prodej, a to v aukci na eBay, kde aktuálně nejvyšší příhoz činí 33 750 liber, tedy asi 955 tisíc Kč.

To není zase tak moc, do konce aukce ale ještě pár dnů zbývá, a tak uvidíme, kam až se cena bude šplhat. Pokud by to nebylo o moc, mohla by to být zajímavá koupě navzdory volantu vpravo - je to skutečná vzácnost, i když o světový unikát nejde. Podobných konverzí bylo vyrobeno již několik. Ovšem v žádném z nich se nesvezl Hammond, jeho kolega James May či bývalý Stig Ben Collins. Na straně druhé jsou tu ovšem poměrně vysoké provozní náklady.

Hammond zmínil, že ať už se kdokoli snažil jakkoli, nedostal se se spotřebou pod 17,6 litru na sto kilometrů, a to ani při normální jízdě. Kromě toho se prý Fernie již těší na nový projekt. Mnichovské kombi tedy musí udělat místo dalšímu zajímavému vozu. O jaký se jedná, Hammond ví, my ostatní si ovšem ještě chvíli budeme muset počkat. Zda bude i ten jednoho dne na prodej, je ve hvězdách, nakonec bychom se tomu ale nedivili.

Život s desetiválcovým BMW M5 Touring zjevně není jednoduchý, zvláště po nahrazení převodovky SMG-III manuálem. Kombík se totiž dle Hammonda nedostal pod 17,6 l/100 km, a to i při klidné jízdě. Jeho zvuk ale na druhou stranu dokáže naplnit vaše smysly jako žádné jiné auto. Ilustrační foto: BMW

Zdroje: DriveTribe@YouTube, eBay

Petr Prokopec

