Richard Hammond ukázal své nové auto pro denní ježdění, bez nadsázky brutální 717koňové monstrum

/ Foto: Dodge

Od automobilového nadšence této úrovně byste tak nějak čekali něco „nepatřičného”, přesto nejmenší z trojice populárních britských moderátorů překvapuje, kam až zašel. A stejně tak překvapí, že ač je milovníkem muscle cars, jeho první zmínka o tomto je poněkud unylá.

Už nějakou tu dobu se nemohu zbavit dojmu, že je trio Clarkson, Hammond a May je poněkud za zenitem. Nechápejte mě špatně, výsledky jejich práce pořád považuji za profesionální a špičkové, jenže kde dříve sršela energie na všechny strany, tam dnes není nic. Jasně se to ukázalo v rámci čtvrté série The Grand Tour, kterou prozatím tvoří čtyři speciály Seamen, A Massive Hunt, Lochdown a Carnage A Trois. Ani k jednomu se totiž nehodlám vracet, na rozdíl od mnoha speciálů Top Gearu, které bych si mohl pouštět pomalu dennodenně.

Že tato trojice možná má to nejlepší za sebou, naznačuje i její projekt Drive Tribe. Ten sice jako sociální síť zkrachoval, ve formě videokanálu na Youtube však žije dál. Největší prostor na něm dostává Hammond, který se aktuálně pochlubil novým vozem, který v rámci dlouhodobé zápůjčky od výrobce používá na denní dojíždění do práce. A jak už jistě tušíte, o nic obyčejného nejde. Hammont totiž osedlal Dodge Charger Hellcat Widebody, tedy muscle car s 717 koňmi výkonu a 880 Nm točivého momentu.

Za těmito čísly stojí 6,2litrový osmiválec, jehož řev si Richard užívá, stejně jako kvílení kompresoru. Nicméně místo aby nám předvedl jeho dynamiku a ukázal, jak snadno je možné projíždět zatáčky bokem, hovoří o velikosti vozu, se kterým má problém vyjet z dvorku a projet skrze úzkou bránu. V tom se dle Hammonda Charger výrazně liší od takového Lamborghini Aventador, které je sice ještě širší, ovšem obklopí vás natolik, že nepůsobí hrůzostrašně alespoň na řidiče.

Jde samozřejmě o dobrý a věcný postřeh, nicméně Hammond a spol. svými předchozími aktivitami nastavili laťku tak vysoko, že od nich nyní očekáváme více. Zvláště pak od Richarda jakožto milovníka amerických aut by větší nadšení bylo logicky na místě. S tím se ovšem vytasil jeho kolega Mike Fernie, který Charger představil na témže kanále o pár dnů dříve. Jeho příspěvek je totiž daleko živelnější. Tedy v podstatě přesně takový, jaký by byl Hammondův před pár lety.

Jde pochopitelně jen o náš názor, přičemž se rozhodně nebudeme zlobit, pokud celou věc uvidíte jinak. Richarda tedy dále již pitvat nebudeme, místo toho v rychlosti zmíníme několik skutečností o samotném voze. Verze Widebody disponuje blatníky rozšířenými o 89 milimetrů, díky čemuž mohl Dodge použít 20palcová kola s pneumatikami o rozměru 305/35. Počítat je možné také se šestipístkovými brzdami Brembo či adaptivními tlumiči Bilstein.

S již zmíněným výkonem přitom Hellcat pokoří stovku za 3,6 sekundy a čtvrtmíli za 10,96 sekundy. Mimo to se rozjede až na 315 km/h, díky čemuž jej Dodge tituluje jako nejrychlejší masově vyráběný sedan na světě. Podstatné je přitom spojení „masově vyráběný“, neboť rychlejších aut existuje hned několik. Třeba Bentley Flying Spur s 550 koňmi zvládá 318 km/h, s motorem W12 pak dokonce 333 km/h. Ovšem za masovku jej lze brát jen stěží.

Richard Hammond nově denně jezdí Dodgem Charger Hellcat Widebody, tedy skutečným muscle carem se 717 koňmi a rozšířenou karoserií. „Brutální” je v jeho případě snad i slabé slovo. Foto: Dodge

Zdroj: DriveTribe@YouTube

