Richard Hammond ukázal své nové auto pro denní ježdění. Má 700koňový motor V8 a je vyšší než on

/ Foto: Ram

Nejmenší z populárních britských moderátorů Top Gearu a The Grand Tour jako by si svým novým autem cosi kompenzoval. Anebo se snaží pomoci značkám Dodge a Ram prosadit v Evropě, takže po Chargeru a Challengeru usedl do monstrózního TRX.

Richard Hammond proslul jako milovník Porsche a amerických muscle cars. To mnohokrát prokázal nejen v Top Gearu, ale také v pořadu The Grand Tour. Když totiž jeho kolegové Jeremy Clarkson a James May sáhli po Astonu Martin DB11 a Rolls-Roycu Dawn, Richard si zvolil Dodge Challenger Hellcat. Tedy nikoli komfortní grand turismo, ale spíše nástroj na zanechávání čmouh od pneumatik na silnici. I přes menší počet válců to pak byl Dodge, který se projevoval nejhlasitěji, z čehož radost neměl hlavně May.

Americká automobilka by velmi ráda zvětšila svou stopu v Evropě. Nepřekvapivě se tak dala dohromady z projektem Drive Tribe, za nímž Hammond a jeho kolegové stojí. Před rokem pak nejmenšímu z moderátorů dodala jako auto pro denní ježdění nejprve Charger Hellcat, než před nedávnem přišla řada i na Challenger v nové verzi. Ovšem i s tím se Britové nyní rozloučili, neboť stejně jako Dodge se na starém kontinentu hodlá prosadit také Ram, který se v roce 2010 oddělil jako samostatná značka.

Dodge se přitom specializuje na osobní vozy, respektive na muscle cars, zatímco pod Ram spadají pick-upy. Richard pak bude jezdit s tím nejsilnějším z nich, tedy provedením TRX osazeným 6,2litrovým přeplňovaným osmiválcem naladěným na 712 koní výkonu a 881 Nm točivého momentu. To jsou impozantní čísla, která jsou příslibem působivé dynamiky i přes 2,4tunovou hmotnost. Nemělo by nás tak ani zaskočit, že na stovce jste za 4 sekundy.

Kombinace tolika koní a kil pak nepřekvapivě vede rovněž k nemalé spotřebě, Richardovi to ale asi vadit nebude. Jeho majetek by dle odhadů měl dosahovat takřka miliardy korun, a to přesto, že moderátor v posledních letech prodal řadu aut, aby rozjel svou dílnu na renovace historických aut. Ty jsou ostatně jeho další zálibou.

Jsme zvědavi, čeho se v následujících měsících dočkáme. Jak totiž Richard uvedl, vedle TRX „působí i Land Rover jako hračka“. Tím odkázal na šestimetrovou délku, 2,2metrovou šířku a dvoumetrovou výšku. Americký pick-up tak bude mít na mnoha britských silničkách značné problémy. Na druhou stranu, s podobnými koráby se již trio uvádějící The Grand Tour vypravilo v roce 2021 do Skotska v rámci speciálu Lochdown. Nějaký ten „trénink“ tedy Richard již má.

Ram TRX je skutečným monstrem ve všech ohledech. Šestimetrový pick-up o hmotnosti 2 400 kilogramů totiž pohání 6,2litrový osmiválec produkující 712 koní. Nyní jej bude řídit 1,7 metru vysoký Richard Hammond. Foto: Ram

Zdroj: DriveTribe@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.