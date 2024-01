Hammond z Top Gearu a The Grand Tour říká, že spalovací motory ničemu neškodí. A nejhorší je, že má pravdu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Obzvlášť v jeho pozici je dnes velmi odvážné něco takového vypustit z úst, nejmenšímu z tria slavných britských moderátorů ale kuráž nechybí. Na elektromobily přitom nehledí s nevraživostí, jen nezavírá oči před realitou.

Na auta osazená spalovacím motorem je řadou lidí v posledních letech pohlíženo jako na ryzí zlo. Dle jejich názoru je osobní automobilová doprava zdrojem emisí CO2, kvůli kterým bude planeta brzy hořet. Že se na veškerých exhalacích ve skutečnosti podílí relativně zanedbatelně, si zjevně nikde nepřečetli, a tak od nich nelze očekávat ani hlubší zamyšlení nad tím, co je zde jejich reálným zdrojem.

Takovým by mohl otevřít oči Richard Hammond, slavný moderátor Top Gearu, The Grand Tour a dalších, nejen automobilových pořadů. Ten poskytl rozhovor Autocaru a jasně říká: „Spalovací motor nikdy ničemu neuškodil. Je to palivo,” připomíná nedorozumění, na které upozornil už nejeden znalý technik. Samotný motor prostě nemá jak emitovat byť jen miligram CO2, záleží na tom, co jej necháte spálit. A to vůbec nemusí být benzin nebo nafta z fosilních zdrojů.

Vhodnou alternativou jsou syntetická paliva, která snadno mnoho být lepším řešením než celá elektromobilita. Změníte v tu chvíli jen palivo existujících aut - nepotřebujete vyrábět nové vozy, nepotřebujete hromadu akumulátorů, nepotřebujete rozsáhlé investice do infrastruktury, stačí jen vyrobit dost jiného paliva za pomoci „čistých” zdrojů energie. Ani to pochopitelně není úplně snadné, ale není to snazší než všechno výše zmíněné? Nutnost výroby „čisté” elektřiny navíc ostatně zůstává na stole v obou případech.

Přesně na to naráží i Hammond. „Na světě není dostatek lithia na to, aby všechna budoucí vozy byly bateriové elektromobily. (...) Pokud palivo může být vyrobeno udržitelným způsobem a v dostatečném množství - a je patrné, že daný stav se rok od roku zlepšuje - pak značná část ze stávajících 1,4 miliardy aut může zůstat nadále v provozu,“ uvádí dál.

Nejmenšímu z moderátorů The Grand Tour by takový posun hrál do karet i osobně. V roce 2021 totiž založil společnost The Smallest Cog, která se věnuje renovacím aut. Pokud by svět zůstal u spalovacích motorů, pak by měl zajištěnou práci až do konce svých dní. Jakkoli jeho popularita k němu přivádí řadu klientů už nyní. „Myslím, že máme dostatek práce na tři roky dopředu. Proto bychom se dle mého názoru měli zvětšit,“ říká. Stěhovat se z Worcestershire ovšem nechce.

Stejně tak se Hammond nehodlá věnovat pouze renovacím klasických spalovacích aut, místo toho dodává, že chce zůstat otevřený všem možným řešením - tedy i těm hybridním, elektrickým či vodíkovým. Podstatná je dle něj pouze kvalita, se kterou budou auta jeho dílnu opouštět. „Chci, aby šlo o stroje bez kompromisů. Tedy auta, která budou organizátoři show zvát kvůli jejich kvalitě, ne proto, že patří nějakému chlápkovi z televize. A my máme schopnosti takové vozy postavit,“ upřesňuje.

Právě ve své dílně chce Hammond obsluhovat prakticky vše, co ho baví. I proto bylo zázemí firmy přebudováno tak, aby se v něm nacházela kancelář pro televizní štáb. Z médií se totiž nechce stáhnout, neboť dle svých slov vždy chtěl být moderátorem. Nicméně již půjde spíše o sílo kariéru, The Grand Tour totiž skutečně končí. Zda se tak ovšem stane po odvysílání speciálu ze Zimbabwe, jak se spekuluje, Hammond odmítl potvrdit. Možná nás tedy ještě čeká pár dalších dílů.

Ať tak či onak, tato etapa jeho života končí, přičemž ta následující bude spojena více se špiněním vlastních rukou, než s promenováním se před kamerou. „Chci, aby se The Smallest Cog stal větším. Chci, aby všechny police v mé kanceláři byly zaplněné trofejemi z přehlídek. A ze všeho nejvíc chci, abych byl i nadále součástí toho, co nyní dělám,“ dodává. Tak tedy vypadá důchod po „hammondovsku“. Asi nelze než závidět.

V roce 2021 oznámili technici, kteří se Hammondovi starali o jeho sbírku aut, že musí skončit. Místo toho, aby si našel nové, se s nimi domluvil na založení společnosti na renovaci aut, která je jeho jakýmsi důchodovým projektem. Foto: The Smallest Cog, tiskové materiály

