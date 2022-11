Richard Hammond z Top Gearu a The Grand Tour ukázal svou tajnou garáž, po rozprodeji prořídla před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Je to stále mimořádně úspěšný moderátor, takoví lidé se svých sbírek aut obvykle nezbavují. Hammond se ale loni vrhnul na renovace klasických aut a aby jeho dílna mohla celý proces zvládat od začátku do konce, potřeboval do ní investovat.

Moderátory The Grand Tour (a původně i Top Gearu) má většina publika zafixované jako velmi bohaté lidi. Není to až tak překvapivé, neboť Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May se před kamerami pohybují již několik dekád. Za tu dobu dosáhli světové proslulosti, která se pochopitelně odrazila i na jejich odměňování. Hammondův majetek tak má dle odhadů dosahovat hodnoty zhruba 1,1 miliardy korun. To opravdu není málo, jakkoliv je třeba pamatovat na to, že nejde o hotovost, nýbrž o souhrn hodnoty veškerých movitých a nemovitých aktiv, která moderátor vlastní.

Hammond se přitom „na stará kolena“ rozhodl, že kromě novinařiny zamíří také do zcela nových vod. Již loni tak oznámil, že bude otevírat dílnu zaměřenou na renovaci starých aut. Stejně jako v případě Clarksona a jeho farmaření se i Richardovi povedlo danou aktivitu zpeněžit, dokumentárně-zábavnou sérii totiž začala vysílat streamovací služba Discovery+. Stáří tak nejspíše nejmenší z moderátorů má zajištěné, ovšem aby se tak stalo, muselo nejdříve dojít na nemalou oběť.

Hammond totiž až v průběhu realizace svého snu zjistil, že hodnotit auta a opravovat je jsou dvě zcela různé věci. Zvláště když v prvém případě máte zajištěnou veškerou logistiku a pomalu jen nastavujete dlaň, zatímco v tom druhém je všechno na vás. Tedy i financování daného projektu. Jak jsme přitom naznačili na úvod, Hammond si veškeré vydělané peníze rozhodně necpal do polštáře. Místo toho za ně nakupoval nemovitosti či klasická auta. A právě těm musel dát zčásti sbohem.

Znamená to tedy, že se z Richarda stal pěšák? To ani náhodou. Hammond má i nadále obrovskou halu napěchovanou všemožnými dopravními prostředky. Většina z nich je zde však spíše pro potěchu oka. Některé vozy jako třeba Jaguar XK120 navíc potřebují dokončit. Moderátor nicméně přiznává, že na něco takového jsou potřeba peníze. Dá se tedy předpokládat, že pracovat se na něm začne s časovým odstupem.

Podobně je na tom Land Rover Series 1 či Buick Riviera nebo MGB GT. V daleko lepším stavu je tak Richardova sbírka motocyklů, nicméně také v tomto případě se jedná především o klasické stroje. Mezi ně patří i Harley-Davidson, jenž Hammond koupil své ženě. S jednostopými prostředky nicméně známý novinář až tak velké plány nemá. U těch dvoustopých se ovšem počítá s realizací mnoha snů, mezi něž patří i závody historických aut.

Hammond tedy nemá jen zajištěné stáří po stránce finanční, jakkoli naznačuje, že zrovna naditými kapsami nedisponuje, ale i v případě náplně práce. Pokud si navíc uvědomíme, že se věnuje spalovacím vozům, pak jej vlastně čekají jen samá pozitiva a sociální jistoty. S nastupující érou elektromobility, po níž touží jen malá část lidí, se totiž letité klasiky začnou více než dosud vyvažovat zlatem. A tak lze čekat i příval zákazníků.

Na závěr pak dodejme, že auty, které padly za obět Hammondovým podnikatelským záměrům, byly Porsche 911 z roku 1969, Lotus Esprit 350 Sport nebo Bentley S1 z roku 1959. Pořízena pak za ně byla kupříkladu pec či lakovna. Co ovšem nezmizí nejspíše nikdy, a to i kdyby dílna zvaná The Smallest Cog byla před krachem, je Ford Mustang z roku 1968. Americká legenda je totiž srdcovým vozem „malého velkého“ Brita.

Hammond je velkým fanouškem amerických muscle cars. Nepřekvapí proto, že i po rozprodání části své sbírky nadále vlastní Ford Mustang. Kokrétně pak verzi GT390, která se objevila i ve snímku Bullittův případ. Foto: Ford

Zdroj: DriveTribe@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.