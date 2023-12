Řidiči, kteří hodně jezdí, odmítají kupovat elektromobily. Je to problém, ale překvapuje někoho? před 10 hodinami | Petr Prokopec

V Americe objevili Ameriku, když vědeckou studií došli k závěru, že majitelé elektrických aut ročně najedou podstatně méně kilometrů a lidé jezdící hodně volí i dál hlavně spalovací vozy. Problém to jistě je, ale překvapuje někoho?

Závěry studie organizace Scientific American (zvlášť vzhledem k jejímu jménu) skutečně připomínají druhé objevení Ameriky. Dle ní jsou totiž značné rozdíly v ročním nájezdu elektrických a spalovacích aut. V rámci průzkumu u 12,5 milionu ojetých osobních vozů a 11,4 milionu ojetých SUV, jenž byly nabídnuty k prodeji v letech 2016 až 2022, bylo totiž zjištěno, že na první připadá 11 528 km ročně, zatímco na druhé 18 732 km. V důsledku toho ale prý nemůže dojít k takové redukci CO2, jak by bylo záhodno. I Američané tak přiznávají, že obří emisní balík, který si s sebou elektrická auta nesou z výroby, je za těchto okolností obtížné vykompenzovat emisně méně náročným provozem.

Nepřekvapivé jsou i důvody, proč je onen rozdíl tak výrazný - lidé zkrátka za volant elektrických aut usedají méně často a jezdí s nimi kratší vzdálenosti. Tyto vozy si totiž kupují spíše bohatší domácnosti, pro které se nejedná o jediný dopravní prostředek. Elektromobil je jimi využíván hlavně na kratší vzdálenosti, třeba při rozvozu dětí do škol a školek. Jakmile je ovšem třeba ujet větší počet kilometrů na jeden zátah, je z garáže vytaženo auto se spalovacím pohonem. Za tím má stát jak nedostačující dojezd elektromobilů, tak nadále špatná infrastruktura.

Scientific American upíná své naděje k trhu s ojetými vozidly, kde se nabídka neustále rozšiřuje, což vede k poklesu cen na dostupnou úroveň. V tomto směru pak web dokonce vybízí americkou vládu, aby kromě podpory koupě nových elektrických aut zavedla podporu prodeje ojetin, která by umocnila jejich odbyt třeba pomocí šrotovného, čímž by zároveň došlo na stažení starých spalovacích aut z amerických silnic. V tomto ohledu je však třeba znovu upozornit na kratší životnost elektromobilů.

Jednou z jistot, které jsou s elektromobily spojeny, je totiž degradace baterií. Na té se podílí hned několik faktorů, zejména pak nájezd a doba, jenž uplynula od jejich výroby. Mnohé kousky nabízené v bazarech tak již přišly o tovární garanci, což znamená, že lidé si mohou koupit auto, které po pár měsících, týdnech či klidně jen dnech bude potřebovat zcela nový paket. Jeho cena ovšem může snadno přesáhnout částku, jaká byla za takovou ojetinu zaplacena.

Je to zkrátka pořád stejný bludný kruh stojící kolem ceny, energetické hustoty, možností dobíjení a životnosti akumulátorů. A vystoupit z něj nelze, žádné dotace jej nezničí, jen ho přesunou z jednoho místa na jiné. Chce to přelomový vynález, na ten se ale čeká už přes 100 let a žádný není ani v dohledu.

