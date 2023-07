Řidiči naměřili v Belgii rychlost 413 km/h v běžném provozu. Není to vtip ani chyba, pokutě přesto nejspíš unikne před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Stát se to na německém Autobahnu, policie vám bude leda salutovat, tohle se ale odehrálo v Belgii, kde na dálnicích platí limit 120 km/h. Řidič ho tak překonal skoro o 300 km/h, nehrozí mu za to ale nejspíš nic.

Čas od času českými médii probleskne článek, jak ten či onen „pirát” spáchal pomalu smrtelný hřích, když mu na dálnici změřili extrémní rychlost něco přes 200 km/h a on pak poslušně zastavil. Nechci tyto případy bagatelizovat, ne vždy jsou známy konkrétní okolnosti a mohlo to být nebezpečné. Nejčastěji jsme ale svědky záběrů z noční dálnice, po které někdo jede touto rychlostí bez sklonů k agresivitě či bez ohlednosti, což nakonec dokáže i tím, že s policií bez jakýchkoli protestů spolupracuje. Neříkám, že to je správné, neříkám, že si to za nastavených pravidel nezaslouží potrestat, ale piráta silnic, nebezpečného řidiče či extrémní rychlost si představuji trochu jinak.

O poněkud peprnějším případu aktuálně informují belgická média, neboť některému z řidičů pohybujících se na tamní dálnici „podařilo” projet kolem stacionárního radaru rychlostí 413 km/h. Když jsem zahlédl tuto zprávu poprvé, myslel jsem si, že jde o jeden z neslavných omylů toho typu, kdy řidičce Fordu Focus bylo naměřeno 703 km/h a ona musela policii dlouze dokazovat, že šlo chybu měření, protože... žádné auto přes 700 km/h nejezdí. Ale tohle není ten případ.

Řidič měl k dispozici vůz - podle zatím neoficiálních informací šlo o Bugatti -, který dokáže takové rychlosti dosáhnout. A dosavadní šetření vyvrátilo možnost, že by došlo k technické chybě měření. Případ se totiž odehrál už loni a až dosavadní vývoj potvrdil, že k naměření výše zmíněné hodnoty skutečně došlo. Po technické korekci potenciální chyby měřiče je řidiči přičítáno nanejvýš 388 km/h.

Jedno i druhé číslo jsou naprosté extrémy, v místech s rychlostí omezenou na 120 km/h určitě. Marně s kolegy přemýšlíme, jestli historie vůbec zná případ zdokumentování takto vysoké rychlosti systémem automatického měření, dost pravděpodobně jde o historický zápis. I s Bugatti Chrion musíte odblokovat režim maximální rychlosti, abyste takového kalupu mohli dosáhnout, je to šílený kalup.

Řidič vozu nebyl ztotožněn, znám je tedy pouze belgický majitel vozu, kterému teoreticky hrozí až 4 000 Eur pokuty, 5 let zákazu řízení a veřejně prospěšné práce. Ale dostane takový trest? Jednak majitel není řidič, na tom se může snaha o potrestání zaseknout v prvé řadě. I kdyby ale Belgičané našli cestu, jak řidiče nějak ztotožnit, problém bude ještě jinde - neexistuje radar, který by byl homologován pro měření tak vysokých rychlostí. Prostě se s tím nepočítá, a tak podobná měření nebývají průkazná. Ostatně už před dvěma lety někomu jinému v Belgii prošlo naměřených 306 km/h. 413 km/h projde o to snáz, prostě jako by se nic nestalo.

Zřejmě podobným Bugatti se někdo prohnal kolem stacionárního radaru v Belgii. Výsledek? 413 km/h změřeno na místě, 388 km/h po korekci, trest nejspíš 0. Radar pro nic takového nebude homologován. Foto: Bugatti

Zdroj: DH

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.