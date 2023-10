Řidiče za jízdy odmítl poslouchat jeho elektromobil, neovladatelný se hnal městem jako v Nebezpečné rychlosti před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Muž hovoří doslova o tom, že ho jeho auto „uneslo” a odmítalo zabrzdit i zrychlit, bylo možné s ním pouze zatáčet. Bizarní jízdu nakonec zastavil až náraz do policejního vozu.

Že vám auto odmítne poslušnost, je jednou z nočních můr každého řidiče. Obvykle se zlobíme už na drobné nedostatky typu pomalé reakce na plynový pedál, pokyny k přeřazení, cokoli z tohoto ranku. To je ale jen dílčí nesoulad s představami - možnost, že vůz třeba přestane brzdit v momentě, kdy se to nejméně hodí, pak působí jako zhmotněné peklo. I takové věci se stávají, pořád ale můžete mít dost jiných možností, jak situaci vyřešit - ruční brzda, postupné podřazování, záměrné vyvolání řízeného smyku, který vůz relativně rychle zbrzdí... Dá se dělat leccos. Ale co kdyby auto přestalo poslouchat zcela a vy jste jen volantem mohli korigovat, kam jede, a to pouze rychlostí, jakou si vůz sám zvolí?

Zní to jako námět pro filmový scénář, něco jako Nebezpečná rychlost, byť tam byly důvody k udržování vysoké rychlosti trochu jiné. Přesto to dalo slušnou představu o tom, co můžete s dopravním prostředkem dělat, pokud není možné jet jinak než určitým způsobem. Do podobné situace se dostal britský majitel elektrické verze modelu MG ZS. A byť jeho příběh působí až trochu neuvěřitelně, okolnosti nasvědčují tomu, že se právě takto přihodil.

Onen muž si říká Brian Morrison a pochází z Glasgow. Právě při jízdě skotskou metropolí se jeho ZS doslova zaseklo při jízdě rychlosti 30 mil v hodině, tedy necelých 50 km/h. A odmítalo ho jakkoli poslouchat - auto prostě jelo padesátkou, nechtělo zrychlit, nechtělo zpomalit, nereagovalo zkrátka na nic krom impulsů řízení. A fakt, že šlo o elektrické auto s jednostupňovou manuální převodovkou, situaci ani trochu nepomohl - možnosti řidiče v takové chvíli něco dělat jsou relativně omezené.

Brian M. tak zůstal uvězněný ve svém autě a městem se skutečně hnal jako v oné Nebezpečné rychlosti. Musel projíždět křižovatky na červenou a různě problematickými způsoby objíždět ostatní auta. Měl štěstí, že se vše přihodilo okolo 10. večer v neděli, neboť to byl ve městě malý provoz a na chodce člověk skoro nenarazil. V opačném případě mohly být následky této události přes relativně nízkou rychlost hrozivé.

„Možná to nezní jako vysoká rychlost, ale když nemáte žádnou kontrolu nad rychlostí a jste úplně uvízlí uvnitř, je to děsivé,” řekl po incidentu BBC News. Morrison rychle pochopil, že tohle sám nezvládne, a zavolal na tísňovou linku policie. Ta k poslala němu vyslala tři hlídkové vozy, z nichž posádka jednoho z nich mu dala radu hodnou policisty z proslulých vtipů - měl hodit klíče od vlastního vozu k nim do auta, čímž bylo zastavil. To je velké diletantství a v tomto případu zbytečné ztráta času. Takový postup nefunguje, nikdy nefungoval a fungovat ani nemůže, moderní auta pochopitelně počítají s tím, že klíč někde můžete zapomenout, může se rozbít, mohou v něm dojít baterky a vůz kvůli tomu nemůže přestat jet uprostřed provozu.

Druhá rada byla lepší, držet stisknuté tlačítko zapalování, ani to ale k úspěchu nevedlo, akorát se rozsvítila palubní deska. „Zkoušel jsem tlačítko pro parkování, tlačítko pro vypnutí motoru, všechno. Pak už se mě jen zmocňovala panika, protože auto nezastavilo a všechno jen blikalo,” řekl dále. „Prostě neexistoval způsob, jak bych mohl zastavit,” dodal. Nakonec tedy nezbylo než vůz fyzicky zpomalit.

Před splašené MG se tedy zařadilo policejní auto, které začalo pomalu brzdit, přimělo elektrické SUV do něj narazit a vůz takto postupně zbrzdit až do zastavení. To konečně jeho nekontrolovatelnou jízdu ukončilo a řidič jej mohl opustit. Takto zaseklé ale bylo nutné auto držet nějaký čas do příjezdu asistenční služby, která ZS EV teprve plně znehybnila.

Je pochopitelně možné, že vůz až tak neovladatelný nebyl a větší část příběhu sepsala panika. Ale podle jeho vyjádření a okolností vůbec se zdá, že byl dobře seznámen s relevantními možnostmi, jak kontrolu nad autem znovu převzít. A žádná z nich se neukázala být funkční.

MG ZS je hit, dokonce i u nás, byť ve spalovací verzi. Ta elektrická měla ve Velké Británii nadělat pořádné vrásky na čele jednomu ze skotských řidičů. Foto: MG Motor

Zdroj: BBC

Petr Miler

