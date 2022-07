Řidička zkouší využít tahanic okolo zákazu potratů v USA svérázným způsobem, může rozvrátit celou legislativu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GMC

Jako by přímé důsledky nedávného verdiktu neznamenaly dost chaosu, bude mít nepochybně i mnohé nepřímé. A světe div se, jeden z nich se týká i automobilového světa. Čeká se jen na další precedens.

Patrně jste zaznamenali, že Nejvyšší soud Spojených států amerických nedávno zvrátil federální právo na potrat dané verdiktem starým skoro 50 let. Dle něj ženy mohly podstoupit interrupci do 23. týdne těhotenství v kterémkoli ze států Unie, to už ale nyní neplatí. Konkrétní legislativa je nyní v rukou jednotlivých států, které si mohou určit pravidla dle svého uvážení. Očekává, že minimálně polovina z nich potraty na lokální úrovni více omezí, přičemž jedním z takových je Texas. Ten považuje plod za živou bytost od chvíle, kdy je možné u něj zaznamenat srdeční činnost (přibližně 4. týden těhotenství), od té chvíle interrupce není legálně možná. Výjimkou jsou pouze případy, kdy by těhotenství vedlo k ohrožení života matky.

Tento verdikt přinesl sám o sobě řadu bouřlivých reakcí, jeho dopady budou ale zjevně ještě dalekosáhlejší, než se zprvu zdálo. Jeden z dopadů bude záležet na verdiktu v případu Brandy Bottone. Ta byla policisty 29. června zastavena právě v Texasu kvůli tomu, že se svým GMC Yukon jela jízdním pruhem vyhrazeným vozům, v němž se nachází minimálně dva lidé. Tak tomu z pohledu strážců zákona nebylo, neboť uvnitř našli pouze Brandy. Ta nicméně poukázala na to, že je ve 34. týdnu těhotenství, a v autě tedy cestují dva lidé.

S touto argumentací se policisté nespokojili a místo toho ženě udělili pokutu ve výši 275 dolarů (cca 6 700 Kč). To pochopitelně není malá suma, a tak se Brandy obrátila na soud. Slyšení má naplánované na 20. červenec, tedy pomalu na den porodu. Jak ji přitom měl říci jeden z policistů, který ji předal pokutu, justice nejspíše bude na její straně. Právě to ovšem nastávající čtyřiatřicetiletou matku rozlítilo nejvíce. „Dostala jsem tedy snad pokutu jen proto, aby mi způsobili nepříjemnosti?“ ptá se oprávněně.

V tomto ohledu je nicméně třeba podotknout, že tu máme zcela nezmapované teritorium, jak ostatně potvrzují experti. „V Texasu neexistuje příručka, která by říkala, co dělat v takových situacích. Silniční zákon nebyl v poslední době novelizován, aby se s tím vypořádal,“ uvádí právník Chad Ruback. Zatímco z pohledu trestního zákoníku je totiž nenarozené dítě považováno za člověka, z pohledu dopravního tomu tak není.

Tento nesoulad se nelíbí ani Brandy. „Není totiž správné, aby jeden zákon definoval něco jedním způsobem, a druhý to upravoval zcela jiným,“ říká Dá se tedy předpokládat, že soudní pře bude velmi sledována, neboť vyústí v precedens, který bude podstatný i pro další obdobné kauzy. A v návaznosti na verdikt se mohou novelizovat mnohé zákony nejen v Texasu, ale ve všech amerických státech, které za člověka považují nenarozené dítě v tom či onom stádiu těhotenství.

Zdroj: NBCDFW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.