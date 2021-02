Profesorka jde proti proudu, říká, že řízení auta je prospěšné pro lidské zdraví před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Jakkoliv stále častěji slýcháme slovy spojující auta spíše se záhubou, britská profesorka Lynne Pearce je jiného názoru. Podle ní je samotné řízení prospěšné pro zdraví a s přírodou nás spojuje, nikoli naopak.

Pro některé je řízení automobilu nezbytným zlem, které musí skousnout, pokud se chtějí relativně snadno, rychle a pohodlně přesunout z jednoho místa na druhé. A pro jiné jde naopak o tu největší zábavu na světě, které dokáže konkurovat jen máloco. Nelze přitom říci, kdo má pravdu, každý může na stejnou věc hledět po svém. Jen stejně jako my hledíme s respektem na ty, kteří dvoustopým dopravním prostředkům nepodlehli, bychom o totéž požádali také druhou stranu.

Ať už ale na věc hledíte jakkoli, řízení automobilu je prý prospěšné pro vaše mentální zdraví. My tento názor zastáváme již léta, i proto nakonec děláme to, co děláme. Nyní se k nám ale přidala profesorka Lynne Pearce, která na britské Lancasterské univerzitě vyučuje literaturu a kulturní teorie. Zároveň ovšem již dvacet let píše odborné publikace o řízení.

„Kdykoliv usednu do auta, cítím jistou úlevu,“ říká britská profesorka. A dodává, že „mé tělo v tu chvíli relaxuje a já se těším na to, že budu moci nepřerušovaně přemýšlet.“ Lynne Pearce pochopitelně nevyzývá v bezhlavé jízdě, o to tu vůbec nejde, ale třeba i klidném přesunu po okreskách, kde se můžete daleko lépe propojit s okolím. I z toho důvodu již dvaadvacet let pravidelně cestuje po vlastní ose mezi svým rodištěm v Cornwallu a současným bydlištěm ve Skotsku, což je cesta dlouhá 1 300 km.

„Již od počátku motorismu psychology zajímají fakta spojená s řízením. Jakkoliv jde totiž o jednu z každodenních nejkomplexnějších činností, zároveň je to i taková činnost, která uvolňuje mnohé oblasti mozku, aby myslely produktivně,“ prozrazuje poměrně překvapivé informace Lynne Pearce. Dle ní si totiž většina lidí myslí, že při řízení mohou lidé přemýšlet jen a pouze nad řízením samotným a na nic jiného již nemají mozkové kapacity. To je ovšem evidentně omyl.

Lze už jen dodat, že Lynne Pearce je navzdory svému povolání dcerou mechanika a majitele servisu, což lásku k řízení částečně vysvětluje. Aktuálně přitom řídí Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, neboť je již od roku 2003 zároveň také šéfkou Centra pro výzkum mobility. Zde se přitom zaměřuje hlavně na celkovou udržitelnost branže, tedy mimo jiné na elektromobily a hybridy. A pochopitelně také na jízdu, během které si utřídí myšlenky. Přesně té čas od času holdujeme též - žádná divočina, jen pohodový přesun zajímavými scenériemi, který skutečně dokáže uvolnit a vrátit člověku třeba i ztracenou chuť do práce.

Britská profesorka Lynne Pearce zastává názor, že řízení je vlastně terapie, mluví nám z duše. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec