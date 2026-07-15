Roboti už stávkovat nebudou, a tak dělníci Hyundai začali na odpor proti nim stávkovat ještě dřív, než je nahradí
Petr ProkopecNevíme, jak moc je to moudré, neboť máme pocit, že to celý proces nahrazení lidských dělníků humanoidními roboty jen urychlí, na každý pád to dělají. Obáváme se ale, že jde o plavání proti proudu, který už teče příliš rychle.
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Roboti už stávkovat nebudou, a tak dělníci Hyundai začali na odpor proti nim stávkovat ještě dřív, než je nahradí
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Nevíme, jak moc je to moudré, neboť máme pocit, že to celý proces nahrazení lidských dělníků humanoidními roboty jen urychlí, na každý pád to dělají. Obáváme se ale, že jde o plavání proti proudu, který už teče příliš rychle.
Robotizace a automatizace výroby téměř čehokoli nejsou ničím novým, dochází k nim už dekády, dosud ale znamenala nahrazování člověka specificky fungujícím strojem, který zvládal zastat tu či onu konkrétní činnost. Lidí ve výrobě tedy ubylo, přímo u těchto strojů, před nimi či za nimi se jich ale na výrobě podílí pořád dost při činnostech, které se dosud rozumně automatizovat nedaly. Právě s tím ale má být konec.
Novou kapitolou v tomto procesu má být nahrazování právě těchto lidí humanoidními roboty, kteří budou jako lidé fungovat a tak trochu i vypadat. A jejich specifické činnosti zastanou v maximální možné šíři. Slyší na to kdekdo, nevyjímaje automobilku Hyundai, která roce 2020 koupila 80procentní podíl ve společnosti Boston Dynamics. Její humanoidní robot Atlas byl pak letos v lednu oceněn na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas jako vůbec nejlepší, neboť oproti předchozím generacím doznal obrovského pokroku. A dokáže už samostatně pracovat vedle lidí na montážních linkách.
Oproti zaměstnancům z masa a kostí má ovšem Atlas řadu výhod. Těmi stěžejními je práce bez přestávky až po 16 hodin denně. Robot tak zastane hned dva zaměstnance, vedle kterých navíc po stránce finanční vychází více než dvakrát levněji. A to je do dané kalkulace zahrnuto jak jeho pořízení, tak i údržba, která vychází na přibližně 200 tisíc korun ročně. Atlas oproti lidem dokáže bez únavy zvedat až 50kilový náklad, a to do výšky až 2,3 metru. Přitom se stále učí novým věcem.
Hyundai proto plánuje vyrábět až 30 tisíc robotů ročně, přičemž ve velkém je nasadí do své továrny v americké Georgii v roce 2028. Zpočátku přitom mají pouze třídit komponenty, o dvě léta později by však již měli být schopno také montáže. Vedení značky proto počítá s tím, že v příští dekádě se podnik změní na plně automatizovaný, veškerou práci budou po 24 hodin denně odvádět pouze roboti a na celou továrnu bude dohlížet jen pár lidských operátorů.
Něco takového se nepřekvapivě nelíbí odborům, které ale nakonec dávají Hyundai jen další důvod, proč přejít od lidí k robotům co nejrychleji. Zahájily totiž stávku na odpor proti budoucímu nahrazování lidí roboty, která má zpočátku probíhat tak, že dělníci ve středu opustí svá pracoviště o dva dny dříve. Pokračovat tak mají po další dva dny, přičemž odbory doufají, že tento výpadek Hyundai upozorní na důležitost zaměstnanců a donutí také k tomu, aby zvýšila mzdy, zvedla prémie a ještě vyplácela zaměstnancům podíl na zisku.
Klíčová je ale podmínka, že do továren Hyundai nezamíří jediný robot, aniž by k tomu odbory daly souhlas. Není tak divu, že jim automobilka nehodlá ustoupit. „Předchozí stávky nepřinesly nic jiného než nezvratné produkční ztráty, promarněné mzdy a těžkou kritiku od našich zákazníků i veřejnosti,“ sdělil odborům skrze agenturu Bloomberg vedoucí výroby Hyundai Choi Yeong Il s tím, že při stávce dělníci nemají nárok na plat.
Jsme tedy zvědavi, jak se tento konkrétní spor vyvrbí, robotická budoucnost se ale zdá být nevyhnutelná. Podle statistik ostatně už dnes Korea drží světový rekord v míře robotizace výroby - na 10 tisíc pracovníků připadá 1 012 strojů. Přitom globální průměr činí pouhých 162. Pokud tedy automobilka mluví o nasazení robotů ve velkém, pak v budoucnu skutečně již s většinou stávajících zaměstnanců nepočítá a propuštění dotčených zaměstnanců stěží něco zabrání.
Nová generace robotu Atlas už v mnoha ohledech lidi překonává a pracuje déle i levněji. A hlavně bez stávek, což se nyní sami poněkud nevhodně rozhodli připomenout „stávkou proti robotům”. Foto: Hyundai
Zdroj: Bloomberg, Hyundai
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