Rodina Michaela Schumachera se domohla odškodnění za rozhovor s ním, který vydal německý magazín

Bylo to jediné interview, kterého jsme se dočkali od jeho osudné nehody, přičemž Schumacherova rodina jej neautorizovala. A vlastně ani nemohla, kontroverzní rozhovor byl souhrnem očekávaných, nikoli skutečných odpovědí, i podle soudu to bylo přes čáru.

Jaký je skutečný zdravotní stav Michaela Schumachera? To ani více než deset let po jeho nešťastné nehodě na lyžích vyjma rodiny, pár známých a ošetřující personál nikdo neví. Na veřejnost se po celou tu dobu dostávají jen útržky, za nimiž stojí jak Corinna Schumacher, tak Ralf Schumacher či Jean Todt, ovšem celý obrázek se z nich složit nedá. Spíš než s čímkoli jiným je ale třeba počítat s tím, že následky nehody jsou natolik devastující, že Schumi se už asi nikdy neobjeví na veřejnosti, natož aby dával rozhovory.

Naděje, že by Schumi skutečně dal rozhovor německému týdeníku Die Aktuelle, byla tedy od počátku mizivá. Přesto magazín v dubnu 2023 přišel s vydáním, na jehož obálce se skvěla Michaelova fotografie. Ta pak byla částečně překryta slogany jako „První interview!“ nebo „Světová senzace!“, které v řadě lidí vzbudily naději a zasadily se o to, aby dali logiku stranou. I když asi všichni počítáme s tím, že se Schumi do veřejného života už nevrátí, každý pořád doufá v zázrak.

S tím magazín zjevně počítal, místo skutečného rozhovoru ale napěchoval software firmy Character.ai údaji z předchozích Michaelových interview a nechal jej vytvořit očekávané odpovědi na nově kladené otázky. Na dané okolnosti pak sice upozornil, ovšem drobným písmem, kterým prakticky nikdo po přečtení palcových výkřiků nevěnoval pozornost. Není tak divu, že se Die Aktuelle dočkal velmi negativní odezvy.

Na magazín vyslala armádu právníků především Schumacherova rodina, které nestačila pouze omluva a to, že šéfredaktor magazínu skončil. Soud jí nyní dal za pravdu, jak informuje Motorsport, a Die Aktuelle přikázal uhradit kompenzaci ve výši 200 tisíc Eur, což odpovídá zhruba 5 milionům korun. Tedy částce, která možná na první pohled působí jako vysoká, v Schumacherových financích se ale snadno ztratí.

Pro rodinu jde ale spíš než o peníze o samotné vítězství. Nešlo totiž o její první spor s Die Aktuelle, v minulosti se ale soudy přikláněly na stranu magazínu, který fabuloval i o vztazích Corinny. Tentokrát ale skutečně zašel až za hranu, což nebylo těžké dokázat. Jakkoli musíme znovu zmínit, že bychom si opravdu přáli, aby onen rozhovor vzniknul a Michael byl v takové kondici, aby interview mohl dávat.

Je už prakticky jisté, že takto usměvavého a plného sil Michaela nikdy neuvidíme. Jaký je ale jeho skutečný zdravotní stav, ví málokdo. Rozhovory ovšem dávat velmi pravděpodobně nezvládá, německému magazínu na každý pád žádný nový poskytnut nebyl. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motorsport

