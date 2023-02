Rodina našla v garáži poklad na kolech za 100 milionů, 55 let kolem něj chodila bez povšimnutí před 8 hodinami | Petr Prokopec

Možná je na čase podívat se, co je vlastně zač to auto po dědečkovi, které se skrývá pod plachtou ve stodole za vaším domem. Některé automobilové vzácnosti jsou dnes totiž vyvažovány zlatem. A vedle této působí i žlutý kov jako nezajímavá komodita.

Americká automobilka Duesenberg fungovala jen krátce, a to v letech 1920 až 1937. Ovšem i tak zanechala ve světě neskutečný otisk, díky čemuž se každý nadšenec logicky musí ptát, jak by asi branže vypadala, pokud by nepřišel její krach. Nebylo by nicméně překvapivé, kdyby zastínila Bugatti i Rolls-Royce. Její auta byla totiž jak neskutečně rychlá, tak zároveň neuvěřitelně komfortní a luxusní. Dokládá to nejen fakt, že Duesenberg byl vůbec prvním americkým vozem, který kdy vyhrál závod Grand Prix, ale také neskutečná obliba této značky u filmových hvězd a společenské smetánky.

Značka byla založena Fredem a Augustem Duesenbergovými. Oba bratři se nicméně autům začali věnovat od prvních let 20. století. Zpočátku se specializovali na motory, již v roce 1905 však měli na kontě svůj první vůz. Ten nicméně nenesl jejich jméno, místo toho odkazoval na právníka Edwarda R. Masona, který jim poskytl peníze na rozjezd. Společnost byla navíc záhy odkoupena bratry Maytagovými. Duesenbergové pak firmu opustili a přesunuli se do Saint Paulu v Minnesotě, kde odstartovali vlastní podnikání.

To nicméně přerušila první světová válka, během které bratři pracovali na leteckých motorech. V roce 1920 se však vrátili k automobilům. Na svět se tak dostal Model A, který disponoval 4,3litrovým řadovým osmiválcem naladěný na 88 koní. Šlo tehdy o vůbec největší motor, který se kdy objevil pod kapotou produkčních aut. Vůz byl také zároveň prvním na světě, jenž se mohl pochlubit hydraulickými brzdami na všech kolech. Prodeje nicméně trochu drhly, neboť továrna nezvládala vyrábět dostatečné množství aut.

V roce 1926 spatřil světlo světa Model X (sic), který byl nicméně pouze vylepšeným „Áčkem“. Došlo totiž na prodloužení rozvoru na 3,5 metru, stejně jako výkon motoru poskočil na 100 koní. S nimi pak vůz dosahoval nejvyšší rychlosti 160 km/h. Nebylo to nicméně nic ve srovnání s tím, co Duesenbergové představili hned následující rok. Model J totiž přepsal veškerá měřítka, neboť objem jeho osmiválcového motoru vzrostl na 7 litrů a výkon v prvé fázi na 265 koní. To stačilo na maximálku 190 km/h.

Posléze se nicméně objevila i varianta SJ, která disponovala kompresorem. Vůz tak zvládal sprint na stovku za 8 sekund a na stošedesátku za 17 sekund. Na dvojku se přitom rozjel na 167 km/h, na trojku pak dosahoval nejvyššího tempa 225 km/h. Znovu je třeba zmínit, že v té době se psal rok 1932. Většina aut té doby, a to přesto, že jejich pohon měly na starosti i dvanácti- či dokonce šestnáctiválcové motory, se nedokázala vyšplhat ani na stošedesátku.

Skutečný vrchol nicméně přišel v roce 1935, kdy vznikly dva exempláře zvané SSJ. Jejich výkon totiž vzrostl na neskutečných 400 koní, což jim umožnilo dostat se na stovku za méně než 8 sekund. Oba kousky zamířily do Hollywoodu, jeden byl určen pro Clarka Gablea, druhý pak pro Garyho Coopera. Vůz druhého zmíněného se přitom v roce 2018 prodal na aukci za 22 milionů dolarů, což z něj dělalo nejdražší vydražený americký vůz historie.

Neskutečné sumy se nicméně na aukcích platí za každý Duesenberg. Automobilka totiž během své sedmnáctileté existence vyrobila jen něco málo přes tisíc aut. Více než polovina připadá na Model A, v případě závěrečného Modelu J vzniklo 481 exemplářů. Jeden z nich byl aktuálně nalezen v americké garáži, do které byl postaven již v roce 1967. Rodina garáž vlastnící věděla, že v ní je nějaké auto, až donedávna ale netušila, že jde o něco tak výjimečného a cenného. Za ono více jak půlstoletí se tedy vůz nehnul z místa, načež poněkud zapadal prachem. To je však jeho jediná „piha na kráse“.

Auto tedy pětapadesát let přečkalo v velmi omezeném prostoru, kvůli čemuž byl odmontován zadní nárazník, jinak by nešla zavřít vrata, ovšem garáž byla vytápěná. Karoserii s původním a prakticky nepoškozeným lakem tedy nezdobí koroze, v dobrém stavu je i zelený interiér. Dá se tak předpokládat, že zprovoznění zabere jen velmi málo času a spolkne málo peněz. Stejně tak je ovšem jisté, že následovat bude poměrně rozsáhlá renovace.

Jak totiž již bylo zmíněno, jde o skutečný klenot, který se svého času prodával až za 20 tisíc dolarů. V té době přitom Ford Model T stál zhruba 200 USD. Duesenberg tedy skutečně stál na automobilovém trůnu. Automobilka produkovala pouze šasí, o zbytek se pak staraly renomované karosárny. Za kabrioletem skrytým po léta v garáži stála společnost Murphy, která vyrobila jen zhruba pětadvacet takových kousků.

Pokud tedy pravidelně sázíte v touze stát se milionářem, možná byste se raději měli podívat do vlastní stodoly. Pokud v nich totiž narazíte na něco podobného, skutečně již nebudete muset po zbytek života pracovat. Až se tento vůz dostane do aukce, stěží ho někdo koupí za méně než 100 milionů korun, cena se může snadno vyšplhat ještě citelně výš.

Petr Prokopec

