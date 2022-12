Fandové se vydali na mistrovství světa ve fotbale autem přes půl kontinentu, jejich cesta skončila po 30 dnech před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Tomu se říká oddanost, dokonce hned dvojitá. Jednak fotbalu, neboť strávit měsíc po cestě na světový šampionát, to už je slušná oběť. A pak autu, neboť při vzdálenosti přes 5 000 kilometrů se takový přesun nikdy nemůže ani vyplatit, natož pak cokoli jiného.

Milujeme auta, takže při přesunu kamkoli jim dáváme příležitost, jak to jen jde. Osobně nejsem zase takový maniak, abych jezdil autem do 100 metrů vzdáleného obchodu nebo jím vyrazil od vchodových dveří k poštovní schránce, pokud jde ale o delší vzdálenosti, snažíme se s kolegy preferovat auto až do krajnosti.

Pokud totiž nebydlíte v Praze či poblíž jiného letiště, zjistíte, že po Evropě vzdálenosti v řádu stovek kilometrů, někdy i kolem tisícovky obsloužíte autem srovnatelně rychle či dokonce rychleji. Navíc jste pánem vlastního osudu a přesunete se takříkajíc od dveří ke dveřím, nikoli jen z jednoho letiště na druhé. Nad tisíc kilometrů už to obvykle není dostatečně rychlé a popravdě ani příjemné.

Někdo ale v těchto kalkulacích zjevně zachází i dál, o hodně dál. A ten někdo má jméno - Ind Abdulla Ibnu Ashraf se totiž navzdory faktu, že žije v Kerale, tedy na samém jižním cípu indického subkontinentu, rozhodl s rodinou vyrazit na stále probíhající mistrovství světa ve fotbale v Kataru po vlastní ose. A pokud ze zeměpisu máte povědomí o tom, jak vypadá jih Asie, víte, že to je sakramentský kus štreky.

Jen k severní hranici Indie s Pákistánem jsou to dobré 2 000 km, a to jste pořád nedojeli v podstatě nikam. Celá cesta zabere přes 5 000 km napříč několika zeměmi, které by navíc málokdo označil jako bezpečné. Jít o tolik kilometrů po německé dálnici, bude to cesta na pár desítek hodin, ale tady jste v divočině, kde nemáte záruku ani kvalitní okresky, natož pak čehokoli lepšího. Vyrazit takovým prostředím na takovou vzdálenost hraničí se šílenstvím.

Přidejte si k tomu, že nejste v Schengenu, takže potřebujete hromadu povolení, aby vás vůbec na to či ono místo pustili, a nedivili bychom se skeptickým názorům na to, že takovou cestu půjde zvládnout. Ale ono to šlo, Abdulla s rodiči a bratrancem skutečně dorazili na místo a plnými doušky si užili nejen světový šampionát, ale i cestu na něj.

„Byl to úžasný zážitek. Poznali jsme a spřátelili jsme se s tolika lidmi. Tolik se jich s námi přišlo vyfotit,“ říká dnes. Je to pozoruhodný výkon, a to nejen pro posádku, ale i jejich auto. Toyota Innova je u nás nepříliš známé MPV až po šest cestujících, která jako správná Toyota ani při tak bláznivé cestě tak bláznivými podmínkami nezklamala. Podívejte se sami na video níže, jak vše probíhalo.

Vydali byste se takovým autem na přes 5 000 km dlouhou cestu na mistrovství světa cestou necestou jihozápadní Asie? Jedna indická rodina to udělala. A dojela, po 30 dnech. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Car Dekho

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.