Rolls-Royce si troufá říkat zákazníkům, jak mají zacházet s prvním elektromobilem značky, způsobil tím poprask

Vztahy mezi dodavateli a zákazníky dostaly ve světě aut v posledních letech hodně na frak. A neuctivě se začíná chovat i Rolls-Royce, který má pocit, že může diktovat, co jeho klienti mohou dělat s auty, která si od něj koupí za osmimístné sumy.

V loňském roce představil Rolls-Royce svůj vůbec první produkční elektromobil. Model Spectre používá platformu podepírající spalovací modely Phantom a Cullinan, se kterou jsou spojeny dvě synchronní jednotky od BMW. Ty posílají 585 koní na všechna čtyři kola, přičemž baterie o kapacitě 102 kWh převzaté z mnichovské limuzíny i7 mají třítunovému dvoudvířku umožnit dojezd 520 kilometrů na jedno nabití. Jakkoli asi nemusíme dodávat, že realita bude o poznání nižší, a to i navzdory působivému aerodynamickému koeficientu Cd 0,25 - 102 kWh je ekvivalentem pouhých 26 litrů nafty v nádrži dieselového auta.

Pomalu se tak dá říci, že Spectre není nikterak výjimečný, je to jen puzzle poskládané z komponentů, které Britové našli v německých skladech. Proto opravdu nechápeme strategii značky s tímto modelem spojenou. Rolls-Royce totiž novinku neprodá každému, nýbrž pouze těm, které si sám vybere. Ti pak s vozem musí zacházet tak, jak si značka přeje - musí si jej tedy po určitou dobu ponechat, i kdyby jim vyhovoval sebeméně. Jinak jim automobilka už nikdy nic neprodá. Spectre tak lze přirovnat k okovům, které jste si dobrovolně nasadili a už je nemůžete sundat.

„Mohu potvrdit, že skutečně navyšujeme potřebu prokázat, kdo jste a co s autem hodláte dělat - pro koupi tohoto vozu se musíte kvalifikovat, teprve poté dostanete přidělené místo na čekací listině,“ uvedl šéf britské značky Torsten Müller-Ötvös. Ten zároveň potvrdil, že „pokud lidé auto prodají, dostanou se okamžitě na černou listinu a hotovo - už nikdy nedostanete šanci si cokoli koupit“. To zní tak neuctivě, až se tomu skoro nechce věřit, Rolls-Royce to ale myslí vážně. A způsobil tím velké pozdvižení.

Jeho slova pobouřila i Toma Hartleyho, možná nejslavnějšího prodejce luxusních aut na světě. Ten s řadou klientů zastává názor, že automobilka nemá lidem co diktovat. „Nemyslím si, že je správné, aby výrobce říkal zákazníkům, kteří u něj utratili takřka půl milionu liber za auto, co s s ním mohou dělat. Okolnosti se mění a lidé mohou mít vážný důvod k prodeji, třeba finanční situaci,“ uvádí Hartley a mluví nám z duše. Podle něj tím Rolls-Royce akorát naštve své klienty, aniž by cokoli změnil.

„Výrobci nikdy nezastaví úspěšné podnikatele a aristokraty, aby prodali své vozy. Už jsem souhlasil s tím, že od zákazníků koupím dva kusy modelu Spectre,“ dodává Hartley s tím, že je bude mít skladem v řádu dnů či týdnů od chvíle, kdy je Rolls začne klientům dodávat. A nutně nemusí jít o spekulanty, nakonec už jsme zmínili, že na Spectru není zase tak moc zajímavého. Však Rolls-Royce veřejně potvrdil příchod vozu již v září 2021. A dá se předpokládat, že lukrativní klientela dostala avízo ještě dříve. Pak ale přišla energetická krize, dvouciferná inflace a válka na Ukrajině - leckdo mohl přijít o možnost či chuť tak drahý špás vlastnit, tak proč by jej nemohl prodat?

Hartley uvedl, že za každý jím už koupený kousek zaplatil o 50 000 GBP (cca 1 395 000 Kč) víc, než je jejich ceníková cena. To vám pochopitelně po zchudnutí na nějaký čas vystačí, na druhou stranu se ovšem nejedná o takovou sumu, aby se Spectre stal centrem mnoha spekulací, jako tomu bylo třeba u takového Fordu GT. Jeho výroba byla totiž striktně limitovaná a na „černém trhu“ se první exempláře prodávaly i za čtyřnásobek původní sumy, tedy za 2 miliony USD (asi 43,34 mil. Kč).

Popravně nechápeme, proč automobilky tyto věci řeší - pokud mají pocit, že se jejich vozy mohou prodávat dráž, mají je dráž nabídnout samy. A nebo jich prodávat víc, obojí by vedlo k nastolení jiné rovnováhy mezi nabídkou i poptávkou. Spectre je navíc třeba vedle zmiňovaného GT v podstatě tuctovka, dá-li se něco takového o vozech britské značky říci. Automobilka by tedy vlastně měla být ráda, že je o vůz zájem, a případně navýšit produkci, popř. cenu. Nikoli trestat ty, kteří u ní utratili hotové jmění. Dnešní doba je ale evidentně divná, když ani u Rolls-Roycu zákazník neznamená všechno.

Čím je výjimečný Spectre, tedy kromě toho, že jde o první elektromobil značky? Ničím, Britové by tedy opravdu neměli vyhrožovat lidem, že je v případě prodeje zařadí na černou listinu. Zvláště když v mnoha případech jde o věrnou klientelu značky, která u ní již utratila hotový majlant. Foto: Rolls-Royce

