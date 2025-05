Rolls-Royce zkouší trumfnout objednávku Bentley. Jedinému zákazníkovi naráz předal 6 aut, o rekordní nákupy se stará už od roku 1970 před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rolls-Royce/The Peninsula Hong Kong

I takhle může vypadat soupeření mezi dvěma slavnými automobilovými značkami. Jedna předala najednou 9 aut jedinému kupci, druhá 6. Škoda by se tomu vysmála, u aut klidně za desítky milionů je to ale něco. A Rolls-Royce má v tomto případě u zákazníka vskutku zvláštní postavení.

Bentley se nedávno pochlubilo tím, že realizovalo největší objednávku ve své historii. Jediný zákazník si od firmy totiž najednou převzal 9 aut, což je v případě výrobce tak drahého zboží pochopitelně velká věc. Navíc je vyšperkovaná právě tím, že si všechny pořídil jediný subjekt. Tady se skoro chce parafrázovat Edisona - jedno Bentley je pohodlí, dvě rozmar, tři absurdita a pro devět už nejsou měřítka.

Tato zpráva zjevně vzbudila závist v konkurenčním Rolls-Roycu, který se chtěl připomenout tím, že má mezi kupci podobných vozů ještě výjimečnější postavení. Automobilka připomíná, že historicky už prodala najednou i víc než 9 vozů a ani její nejnovější zářez není hodný opomenutí - jde sice „jen” o 6 automobilů, jejich kupec je ale vážně mimořádný.

Zatímco Bentley muselo vzít zavděk poněkud kontroverzním „kasinovým” resortem, Rolls-Royce se už před mnoha léty zaháčkoval u hongkongského superluxusního hotelu The Peninsula. Ten tak nyní přidal do své flotily dalších šest prodloužených vozů Rollsů, kterými bude vyvážet svou velevážnou klientelu. A tímto nákupem s tím zdaleka nezačal, Rolls-Roycy u něj mají ohromnou tradici. I když trnem v oku automobilce může být, že ve flotile hotelu nechybí ani Bentley Bentayga...

Ale zpátky k podstatě věci, ostatně sama přítomnost několika Rollsů v hotelové flotile je mimořádná. Pro The Peninsula je to ale tak trochu standard, neboť už v roce 1970 se hotel zapsal do historie tehdy největší objednávkou aut britské značky najednou - pořídil v tu chvíli sedm modelů Silver Shadow. O šest let později přidal do své flotily dalších osm vozů, a tak to šlo dál, až si v roce 2006 koupil 14 dokonce prodloužených Phantomů v jeho typické barvě Peninsula Green.

Nyní jsme o 18 let dál a do flotily hotelu přibylo pro změnu šest nových vozů Phantomů Series II znovu v zelené Peninsula. Všechny jsou prodloužené, každý se mírně liší provedení interiéru, jinak ale každý pohání motor 6,75 V12 biturbo s výkonem 571 koní, technika je zkrátka standardní. Co už je standardní méně, The Peninsula má stále ve flotile také původní Phantom II Sedanca de Ville z roku 1934, který také můžete vidět na fotkách. Auto je jen o šest let mladší než samotný hotel a byl pečlivě zrestaurován do původního stavu, aby dál mohl sloužit klientům. Ničím takovým se Bentley nejspíš pochlubit nemůže...

Hongkongský hotel The Peninsula spolupracuje s Rolls-Roycem opravdu dlouho a intenzivně, i poslední akvizice stojí za to. Foto: Rolls-Royce/The Peninsula Hong Kong

Zdroje: Rolls-Royce, The Peninsula Hong Kong

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.