Roman Abramovič si jako soukromý tryskáč pořídil letadlo, které si nemůže dovolit ani většina aerolinek

Jeho čisté jmění je odhadováno na více jak 300 miliard korun, to se pak člověk nemůže divit rozmařilým nákupům. Jeho nový soukromý tryskáč postavený na základech Boeingu Dreamliner je až absurdně velký.

Asi před měsícem a půl se provalilo, že Roman Abramovič prodává svůj soukromý tryskáč. Ruský oligarcha ve světě proslulý hlavně svou akvizicí fotbalové Chelsea podle všeho nezchudl, i v tuto chvíli má ovládat majetek v hodnotě blížící se 320 miliardám Kč. Nešlo tedy očekávat, že by svůj dosavadní, už tak mimořádně rozmařilý stroj nenahradil něčím ještě výjimečnějším. A přesně to se stalo.

Ruská média informují, že jeho novou létající pevností se stal Boeing 787-8 Dreamliner. Je krajně neobvyklé, aby bylo tak velké letadlo používáno jako soukromý tryskáč, Abramovič je ale historicky krajně neobvyklý boháč. Pořídil si tak stroj, který si nemůže dovolit ani většina světových aerolinek a dosud byl prodán jen v asi 250 exemplářích.

Dreamliner mu na míru upravila švýcarská společnost Privateair, která na něm pracovala dva roky. Můžeme si tak jen představovat, jak opulentně ztvárněný bude jeho vnitřek - z veřejně dostupných údajů víme jen tolik, že paluba o ploše téměř 225 metrů dokáže ubytovat až 50 lidí, z nichž 10 tvoří bezpečnostní personál, 10 posádku a až 30 lidí může Abramovič vzít s sebou jako hosty. S doletem 18 418 km může v soukromí i luxusu vyrazit skoro kamkoli na světě.

Jistě neskromný vnitřek je pro tentokrát kombinován s nenápadným zevnějškem, to prý aby Abramovič příliš neupozorňoval na to, že je jedním z mála soukromých majitelů tohoto monstra. Letadlo jej mělo přijít na 350 milionů dolarů, dalších 100 milionů USD pak měly spolknout vnitřní úpravy. Bavíme se tedy vzdušném korábu za více jak 10 miliard korun. Skoro se nechce věřit, že by Abramovič měl „jen” 320 miliard, přece by nedal 3 procenta svého majetku za jedno letadlo...

O tom ale můžeme jen spekulovat, stejně jako o vnitřním pojetí jeho nového stroje. Konkrétní fotky zatím neexistují a dá se předpokládat, že zůstanou jeho ryze soukromou záležitostí. Pro představu přikládáme detailní záběry jeho stále nabízeného Boeingu 767-300R s přezdívkou Bandita, jehož prodej má na starosti firma Global Jet.

Roman Abramovič stále prodává svůj dřívější soukromý Boeing, vyměnil jej za nový, ještě opulentnější. Stal se jedním z mála soukromých majitelů a uživatelů modelu Dreamliner ve specifické úpravě.

