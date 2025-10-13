Románek Austrálie s elektromobily končí totálním fiaskem. Roky neprodaná auta jsou nabízena se slevami až 480 tisíc, některé značky to balí
Petr ProkopecNa pokusech o umělé zajištění rozmachu elektromobilů je fascinující jejich plošnost. Jestli se tyto vozy do nějaké země z valné většiny nehodí, je to Austrálie, přesto to s nimi výrobci i s politiky zkusili také tam. Dopadá to podle toho.
Románek Austrálie s elektromobily končí totálním fiaskem. Roky neprodaná auta jsou nabízena se slevami až 480 tisíc, některé značky to balí
13.10.2025 | Petr Prokopec
Na pokusech o umělé zajištění rozmachu elektromobilů je fascinující jejich plošnost. Jestli se tyto vozy do nějaké země z valné většiny nehodí, je to Austrálie, přesto to s nimi výrobci i s politiky zkusili také tam. Dopadá to podle toho.
Před pár lety začaly téměř všechny automobilky bez rozdílu vytahovat své pohádky o světě plném elektrických aut. A všechny nepřekvapivě končily happy endem, na jaký by se nezmohl ani Hollywood. Mluvilo se tedy o ekonomické prosperitě na straně jedené a zachráněné planetě na straně druhé. Nyní však přichází podobně kruté vystřízlivění, jako když ve skutečném světě zjistíte, že zlo dostává od dobra nakládačku programově jen v pohádkách.
Jakkoli si tedy výrobci malovali, že jejich zákazníci přejdou ze spalovacího pohonu na ten elektrický pomalu ještě před koncem dekády, a tedy dlouho předtím, než přijdou ke slovu nekompromisní zákazy a nařízení, letos se naplno projevuje jejich naivita. Po elektromobilech touží stále méně lidí, jakkoli jejich ceny skutečně klesly. Jen tedy ne na skutečně dostupnou úroveň. V mnoha případech si pak sice můžete koupit bateriový vůz levněji než ten spalovací, ovšem jen proto, že na prvním se výrobce rozhodl prodělávat, zatímco ten druhý má jeho pokladnu naplnit, o dotacích a dalších formách přerozdělování ani nemluvě.
Ani to ovšem nepomáhá, neboť tu stále máme vysoké sumy spojené s omezenou využitelností a strastiplnými zážitky. Zatímco u spalovacího vozu můžete naplnit nádrž, naházet do kufru pár kanystrů a následně se vypravit na dlouhé dny mimo civilizaci, u elektromobilu nic takového není možné. Tedy pokud do zavazadelníku nenaskládáte přenosnou solární elektrárnu, u které pak budete čekat třeba měsíc, než vám dobije baterie natolik, abyste se mohli vrátit zpátky domů. Z čeho ale po tu dobu budete žít, je otázkou, možná z vlastních snů a iluzí o jiné realitě.
Elektromobilita tak ve svém tahu na branku začíná stále více ztrácet, což je aktuálně jasně patrné v Austrálii, kde se - a tam je to obzvlášť absurdní - výrobci rozhodli za pomoci politiků prosadit elektromobily též. Kosa ale narazila na kámen velmi tvrdě, a tak teď Peugeot dokonce úplně zastavil elektrifikaci své tamní nabídky ve stavu, kdy nabízí 0 modelů. A nestalo se to poprvé. Francouzi už loni na tomto trhu vyřadili ze svého portfolia veškeré plug-in hybridy, které tak v prodeji zůstaly jen necelé tři roky. Nově značka hodlá zamířit jen hybridním či mild-hybridním směrem, což znamená, že znovu bude páteří její nabídky spalovací motory.
„Dočasně jsme zastavili prezentaci plně elektrických aut, neboť naše pozornost se v reakci na poptávku zákazníků a současný vývoj trhu přesunula k hybridním řešením,“ potvrdil změnu ve strategii mluvčí australského zastoupení Peugeotu. A dodal, že automobilka bude nadále monitorovat trh a opětovně se vrátí na elektrickou kolej, jakmile uvidí, že u klientely došlo na změnu smýšlení. Což pro nejbližší budoucnost znamená, že dosavadní plány jsou skutečně u ledu.
A je to jedině moudré rozhodnutí, neboť Hyundai zašlo o krok dál a teď může jen litovat. Automobilka se v zemi už roky marně snaží rozprodat kdysi naskladněné elektrické sedany Ioniq 6. A tak přišla se slevami až 35 tisíc australských dolarů, tedy asi 480 tisíc korun. Není to ovšem jen výše této slevy, která poukazuje na mizivý zájem o bateriový pohon. Hyundai totiž cenu srazil o tolik níž u aut modelového roku 2023, tedy dva roky starých aut, která dealeři pořád mají na skladě. Na počátku příštího roku by navíc tento vůz měl projít faceliftem, načež by se následně stal prodejným ještě hůř. Značka tak zkouší na trhu udat, co se dá.
Ioniq 6 v zemi nikdy nebyl bestsellerem, aktuálně však začíná připomínat kometu, která zakrátko vybuchne. Zatímco v roce 2023 Korejci v Austrálii prodali 417 kusů, loni již šlo o 330 aut a letos udali jen 93 vozů. To už skutečně skoro nestojí za řeč. Ale diví se někdo? Ze všech zemí zrovna v Austrálii dává plošná elektrifikace snad nejmenší smysl, používat tato auta s úspěchem půjde jen v aglomeracích na jihovýchodním pobřeží. Ale co dál?
Francouzi chtěli v Austrálii zabodovat s pomocí modelu E-3008 konkurujícího třeba Tesle Model 3. Zatím ale raději své snahy vzdali. Foto: Peugeot
Korejci oproti tomu zkouší vyprodat dva roky starý Ioniq 6 s pomocí obrovských slev. Možná by tak měli raději následovat příkladu Peugeotu. Foto: Hyundai
Zdroj: Drive poprvé a podruhé
