Ronaldo pod rouškou tmy naložil 7 svých aut na kamion, co to znamená, ví asi jen on před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Zaručeně nejobletovanější fotbalista světa je posedlý auty a má ve své sbírce řadu strojů z naprosté špičky nabídky. Dosud je skladoval v Turíně, co s nimi má za lubem nyní, je otázkou.

V posledních dnech se u nás můžete cítit jako na fotbalovém stadionu, ale když nejprve nejlepší fotbalista světa navštíví továrnu Ferrari a jeho týmový kolega z Juventusu záhy převezme nové Lamborghini, nelze to v naší pozici ignorovat. A dnes se znovu musíme vrátit k tomu prvně jmenovanému.

Cristiano Ronaldo, krom toho, že skvěle kope a dobře u toho vypadá - nebo je o tom alespoň sám přesvědčen -, je totiž automobilový nadšenec první kategorie. Je váženým klientem nejlepších automobilových značek světa a kupuje si u nich řadu výjimečných aut, však jen Bugatti koupil za poslední roky tři. Vlastní ale třeba také Ferrari F12tdf, k narozeninám dostal tisícikoňové SUV, na denní ježdění má McLaren za desítky milionů, rodinu vozí Rolls-Roycem a tak dále a dále. I v tomto směru jsou jiní slavní fotbalisté vedle něj chudáci.

Řadu z těchto vozů od roku 2018 skladoval ve svém domě v Turíně, minimálně část už jich tam ale není. Před pár dny byl natočen, jak osobně dohlíží na nakládání sedmi svých vozů, mezi nimi i onoho F12tdf či upraveného Mercedesu G do kamionu firmy Rodo Cargo. A hned se začalo spekulovat o tom, co to znamená.

Realitu v tuto chvíli krom jeho nejbližšího okolí patrně nikdo nezná, třeba se na část léta stěhuje jinam. Mnohem pravděpodobnější ale je, že se z Turína stěhuje úplně. Sám sice nezklamal, v týmu dal 100 gólů za 131 zápasů, což je nový klubový rekord. A ani majitelé nemohou být nešťastní z marketingového efektu, neboť jen po jeho příchodu prodal klub během 24 hodin 520 tisíc replik jeho dresů po 2 500 Kč, což samo o sobě vygenerovalo více jak miliardový příjem. Jenže tým moc úspěšný nebyl a nyní mu reálně hrozí, že příští rok nebude účastníkem Ligy mistrů.

V takové situaci by Ronaldo těžko mohl u týmu zůstat - i když dostává královský plat a pro většinu svých příjmů může využívat specifických italských daňových úlev (neplatí v podstatě nic za příjmy přicházející odjinud než z Itálie), bez Ligy mistrů by byl málo na očích a nemohl by dostatečně zpeněžit svůj marketingový potenciál. Spekuluje se tak o návratu do Realu, do Sportingu, do Manchesteru, ve hře má být Paris Saint-Germain... Možné je skoro cokoli.

Rodo Cargo je portugalská firma, ale to nemusí nic znamenat, sám Ronaldo je Portugalec a auta mu odveze třeba do Afriky. Budeme si tak muset počkat, co z toho vzejde, nakládání Ronaldových aut trochu podezřele pod rouškou tmy ale můžete na videu níže spatřit už nyní.

Cristiano Ronaldo je v automobilovém světě znám hlavně svým spojením s Bugatti, aut má ale mnohonásobně víc. Sedm z nich můžete vidět při nakládání na videu níže. Ilustrační foto: Bugatti

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

Zdroj: Per Sempre Calcio

