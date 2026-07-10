Zjevně rozhozený šéf MG náhle ukončil přímý přenos z premiéry. Publikum ho vypískalo, novinka značky je okatou kopií Porsche
Petr ProkopecStalo se už skoro čínskou tradicí tohle Porsche kopírovat, velmi podobná auta nabízí už několik tamních značek. Proč je to zrovna u MG problém, nevíme, možná to ale říká něco o vývoji tamního publika, což by nebylo na škodu.
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Zjevně rozhozený šéf MG náhle ukončil přímý přenos z premiéry. Publikum ho vypískalo, novinka značky je okatou kopií Porsche
včera | Petr Prokopec
Stalo se už skoro čínskou tradicí tohle Porsche kopírovat, velmi podobná auta nabízí už několik tamních značek. Proč je to zrovna u MG problém, nevíme, možná to ale říká něco o vývoji tamního publika, což by nebylo na škodu.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tato slova si teď může opakovat Chen Cui, provozní šéf britské značky MG spadající pod čínskou automobilku SAIC. Ten chtěl totiž slavnostně uvést na trh nový elektrický fastback 07, ovšem nakonec musel přímý přenos z premiéry náhle ukončit ve zjevné emotivní nepohodě ukončit. Nedokázal totiž ustát poznámky publika, které firemní novinku vyhodnotila jako plagiát Porsche Taycan. Tomu se koneckonců nedivíme, neboť MG není první značkou, které německý elektromobil obšlehlo. Je však první, kdo je za to v Číně veřejně pranýřován.
Připomeňme, že Taycan přišel na svět už v roce 2019. Pro řadu lidí šlo o potvrzení toho, že elektromobilita může být skvělá, než se z vozu stal totální prodejní propadák, který ji dnes vydatně pomáhá táhnout ke dnu. Číňané tomu jistě pomáhají, neboť se vozem nechali přinejmenším inspirovat, řadu jeho vlastností včetně výkonu ale dokázali nabídnout za zlomkovou cenu.
Po Xiaomi SU7 jsme tak mohli přivítat třeba SAIC Z7, které dokonce přišlo i ve verzi Z7T, tedy jako stylový kombík snažící se těžit z případné touhy po Taycanu Sport Turismo. Tuto dvojici jsme si navíc představili vcelku nedávno, čínské publikum nad ní ale nos neohrnovalo. To se stalo až nyní v souvislosti s premiérou MG 07, jak informuje Sina. Na poznámky o tom, že jde o kopii Porsche, nedokázal Chen reagovat lépe než tak, že automobilka „neokopírovala jediný detail“, zjevně naštvaný opustil pódium a přímý přenos z premiéry nechal náhle ukončit.
Při následném setkání s médii pak už klidněji dodal, že pokud už MG někoho zkopírovalo, pak sebe samo, neboť nový fastback má být moderní interpretací MGB GT z roku 1965. Zrovna tento vůz v novince však nevidí ani nikdo, místo toho zde skutečně máme především okopírovaný Taycan. Nicméně třeba záď MG je oproti Porsche mnohem buclatější, přičemž blíže k originálu má sesterské SAIC Z7. To víc kopíruje i čelní světla.
Přesto všechno je to ovšem MG, na které padla možná už nahromaděná frustrace Číňanů, že jejich výrobci se stále potřebují opičit. Jsme tedy opravdu zvědavi na prodeje novinky, které odstartují tento měsíc. Základní verze slibující dojezd 610 km, ovšem dle velkorysého cyklu CLTC, je přitom k mání od 150 tisíc juanů, tedy od zhruba 469 tisíc korun. To je méně než u většího SAIC Z7, to možná kritikům zacpe ústa...
MG 07 nám Porsche Taycan připomíná méně než sesterský model SAIC Z7, přesto se ale publikum obořilo hlavně na šéfa britské značky. Ten kritiku neustál a z premiéry udělal šarádu, o které se mluví dodnes. Foto: MG Motor
Zdroj: Sina
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