Rozjetý náklaďák narazil do mostu s takovou razancí, že mostovku posunul o 1,8 metru před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Georgia Department Of Transportation, CC0 Public Domain

Je zázrak, že se při nehodě nikomu nic nestalo, tedy pokud pomineme onen most. Ten je z celé události takříkajíc úplně mimo a brzy z ní bude dokonce celý pryč.

Zkušení řidiči říkají, že před mostní konstrukcí jsme si všichni rovni, neboť náraz do ní čímkoli s mostem jen tak nehne, což se nedá říci o autě, které do něj narazí. Tak trochu výjimkou potvrzující pravidlo je ale incident, který se odehrál včera na americké dálnici I-16 v okrese Treutlen ve státě Georgia.

Právě tam totiž do mostu naboural rozjetý náklaďák převážející kola s pneumatikami na jinou těžkou, nejspíše zemědělskou techniku. Nevíme, proč se to stalo, ale víme, jak se to stalo. Z nějakého důvodu se náklaďáku za jízdy uvolnila korba a se vztyčenou do mostu v plné rychlosti najel.

To je také klíč k tomu, jak se při tak těžké nehodě mohlo nikomu nic nestát. Ač náraz musel hnout i s se zbytkem náklaďáku, ten pokračoval dál v cestě a na mostě v tu chvíli naštěstí nejel či nešel nikdo, pro nějž by náraz byl problematický, třeba chodec nebo cyklista. Most totiž nárazu zdaleka neodolal s nadhledem, rozjetá korba s mostovkou hnula o neskutečných 6 stop, tedy více jak 1,8 metru. Posun je enormní, jak nejlépe ukazují přiložené fotky georgijského ministerstva dopravy, i přes něj ale mostovka zůstala v principu na svém místě.

Pochopitelně, provoz na dálnici musel být okamžitě zastaven a nebude obnoven dříve než po demolici zbytku mostu, o níž statici nepřekvapivě bez váhání rozhodli. Protáhnout se to má nejméně do příštího týdne, což je pro místní značná komplikace - po dálnici jezdí okolo 20 tisíc aut denně a z mapy je patrné, že adekvátní objížďky pro mnoho místních prakticky neexistují.

I tak ale označme událost za velké štěstí v neštěstí, tohle mohlo snadno zabít několik lidí, pokud by třeba celá mostovka spadla na dálnici na další vozy a stala se překážkou pro přijíždějící auta. Podívejte se na to níže, něco takového se opravdu nevídá.

Zdroje: Jalopnik, Georgia Department Of Transportation

Petr Miler