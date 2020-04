Rozsáhlá sbírka aut zesnulého vynálezce skákacích hradů jde do prodeje, měl jich stovky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Leckoho to možná překvapí, ale i věc jako skákací hrad má svého vynálezce, kterým jím vydělal jmění. Jmenoval se Bob Regehr a jeho rozsáhlá kolech aut teď míří do prodeje.

Patrně už jste slyšeli tom, že někdy stačí jeden dobrý nápad a rázem jste za vodou. Bob Regehr takový nápad před 50 lety měl, neboť si spolu se svou ženou Judy nechal patentovat nafukovací skákací hrad. Tedy přesně tu věc, která je ozdobou každé dětské párty a které někdy podléhají i dospělí. To mu přineslo nemalé jmění, za které si Regehr mohl dovolit pořídit síť čerpacích stanic a servisů Texaco. Zároveň se pak mohl plně věnovat své největší vášni, jíž byly automobily.

Regehr začal sbírat klasické vozy již ve svých 14 letech. Jelikož byl tělem i duší ryzí Američan, v jeho kolekci musíte auta původem ze Spojených států hledat jak pověstnou jehlu v kupce sena. Během svého života vlastnil přibližně 260 aut, jež byly uskladněny prakticky kdekoliv na jeho pozemku. Tedy ve stodolách, garážích i pod holým nebem. Nekupoval je nahodile, jako majitel servisů totiž povětšinou spíše pořizoval vozy svých zákazníků, které byly něčím výjimečné - ať již motorem či výbavou.

O celou kolekci se Regehr zpočátku staral úplně sám, nicméně postupem času byla sbírka již nad jeho síly. Proto začal s jejím rozprodejem, přičemž měl však jedinou podmínku. Nikdy se nezbavil jednoho jediného auta, kupec si vždy musel odvézt několik kusů najednou. Návdavkem mu na druhou stranu byla zásoba náhradních dílů, kterých měl Regehr požehnaně. Nicméně loni v září se jeho čas naplnil a sbírka osiřela.

Jak asi již tušíte, rýsuje se tím jedinečná příležitost pro každého, kdo miluje klasická americká auta zejména z třicátých až sedmdesátých let. Regehrova sbírka míří do aukce, na rozdíl od někdejšího majitelova přístupu však bude možné vozy pořídit i jednotlivě, nikoliv jako celek. To je vlastně více než pochopitelné, neboť kolekci tvoří řádově stovky aut. Přesný počet ale v současné chvíli není znám.

Možná se ptáte, jak je něco takového možné. Na to má odpověď Henry Platt, který před jedenácti lety strávil u Regehra jedno léto na brigádě. Jeho hlavním úkolem bylo roztřídit změť klíčků a dokumentů a přiřadit je k tomu správnému vozu. V té chvíli sbírka čítala 226 aut, v mezičase se ale částečně proměnila. A jelikož si Regehr nevedl záznamy, má aukční firma o práci postaráno.

Vlastně proto nepřekvapí, že dražba je naplánována až na říjen. Tedy na měsíc, kdy by navíc i v Americe mohlo pominout bezprostřední koronavirové nebezpečí a lidé by se již opět mohli účastnit veřejných akcí, byť dost možná stále budou muset udržovat jisté rozestupy a nosit i roušky. A snad by mohli i cestovat do zahraničí.

Nač byste tedy měli šetřit? Vůbec nejstarším vozem celé kolekce je Ford Model A z roku 1928, nejmladším pak Ford Mustang GT Cabrio z roku 1987. Modrému oválu Regehr skutečně propadl, zvláště si oblíbil vozy vyrobené v roce 1932. Od každé modelové řady tak vlastnil minimálně jeden, přičemž dva kusy verze B-400 dokonce „stáhl“ z americké ambasády v Evropě. Oba čekají na renovaci.

Jen Fordům ale sbírka zasvěcena není, dopřát si můžete rovněž Corvette v generacích C1, C2 či C3, přičemž mnohé exempláře mají ještě původní lak i čalounění. Nechybí však ani další modely Chevroletu, třeba Bel Air Convertible z roku 1957. Dále tu najdeme Camaro SS z roku 1968 nebo Camaro Indy z roku 1969, které bylo zaváděcím vozem ve slavném závodu. I tyto exempláře jsou přitom v původní kondici.

Totéž se týká rovněž Plymouthu Cuda z roku 1970, který je schopen pokořit čtvrtmíli za pouhých 10 sekund, dalším dragsterem ve sbírce je pak Pontiac GTO z roku 1972. Skutečně jde tedy v mnoha případech o neskutečné americké klenoty, jimž „křoví“ dělají Jaguar XJ6 (1973), Ferrari 308 GTS (1979) a motocykly Suzuki (1970) a Honda CJ360 (1976) jako jediné neamerické zboží v rámci celé kolekce.

Lze pak jen dodat, že Regehrovým nejoblíbenějším vozem byl Buick Skylark z roku 1953, který odkoupil od svého souseda. I ten je součástí aukce, jakkoliv pro nového majitele možná nebude mít takovou cenu. Uvidí se však v říjnu, do té doby počet vozů ještě stoprocentně naroste. Jak jsme totiž zmínili, aktuálně je třeba ještě vyčkat, než budou všechna auta spárována s těmi správnými klíčky a doklady.

Vynálezce skákacích hradů Bob Regehr loni naneštěstí zemřel...



...do aukce tak míří jeho úctyhodná automobilová sbírka

Zdroj: VanDenBrink Auctions

Petr Prokopec