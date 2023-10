Rozšiřování sítě dobíjecích stanic narazilo na další problém, ukazuje, v jakém bludném kruhu se elektromobily točí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jsou to všechno naprosto nepřekvapivé, naprosto vyzpytatelné, po pár minutách práce s excelem očekávatelné problémy. Přesto nyní zastánce elektrických aut překvapují, zjevně si nesplnili své domácí úkoly.

Diskutovat se zastánci elektromobility je někdy opravdu náročné. Debaty o složitých tématech mám přitom rád, jsou cestou k nalezení východisek z obtížných situací. A nemám žádný problém přiznat pod tíhou argumentů druhé strany, že můj názor na tu či onu věc, se kterou jsem do diskuze přišel, nebyl správný. Problém je v tom, že zastánci elektromobilů obvykle žádné technicky či ekonomicky relevantní argumenty nemají, sami přesto odmítají uhnout ze svého dogmatického přesvědčení o správnosti jejich pohledu na věc byť jen o milimetr.

Znovu na tomto místě musím připomenout, že my na elektromobily žádný dogmatický pohled nemáme a ani v nejmenším nám nevadí elektrická auta jako taková. Vadí nám snaha o jejich vnucení všem lidem a pro všechna využití, i když něčeho takového absolutně není možné dosáhnout bez drastických socioekonomických dopadů, aniž by to cokoli podstatného řešilo. Tak jaký to probůh má smysl?

Problémy jsou stále stejné: - elektromobily jsou příliš drahé, aby si je mohli pořídit všichni ti, kteří auto potřebují,

- elektromobily jsou příliš špatně použitelné na to, aby s nimi bylo možné obsloužit všechna jejich současná využití,

- elektromobily mají příliš krátkou životnost na to, aby ospravedlnily jejich 100% nasazení ekologicky, což dále podkopává ekonomickou přijatelnost.

Všechno pramení z baterií, které jsou příliš velké, těžké, mají zkrátka příliš malou energetickou hustotu, navíc jsou velmi drahé a mají malou životnost. Je možné, že dříve nebo později dorazí baterie jiné, lepší, které nebudou ničím z toho. I poté nás ale čeká výzva v podobě výstavby sítě nabíječek. I když zjistíme, že jich umíme postavit dost, pořád nás čeká výzva v podobě dostatečně robustní elektrické sítě, která dnes absolutně nemá šanci zvládnout přechod 100 % aut na elektrický pohon. A i když tohle vyřešíme, pořád nás čeká výzva v podobě výroby dostatku elektrické energie potřebné pro živení celé flotily aut.

Je to taková kombinace následných problémů, že není myslitelné ji komplexně vyřešit ani za několik dekád, natož pak za pár let. Tak o co se tu snažíme? Je tak těžké zasednout na chvilku k excelu, tohle si spočítat a říci si něco jako: „OK, elektromobily proč ne, ale živelně na ně tlačit je nesmysl?” Podle nás ne, přesto je toho málokdo schopen.

Potíže, na které už současný, z hlediska celých automobilových flotil naprosto okrajový rozmach těchto vozů naráží, jen ukazuje, že to je skutečně bludný kruh, do kterého se zastánci elektromobility dostali jen proto, že si nesplnili své domácí úkoly. Postupně řeší jeden problém za druhým, ale dříve nebo později narazí na další v pořadí, který se ukáže být přesně tak neřešitelný, jak od začátku byl. A mohou začít znovu.

Nedávno jsme psali o tom, že si provozovatelé dobíjecích stanic v Británii najímají bodyguardy, aby zamezili bitkám o proud mezi řidiči elektroaut čekajících až 6 hodin. Proč nemohou udělat nic lepšího? Protože se sice na trh dostalo dost elektromobilů, díky jejich podpoře se jich i dost prodalo, postavilo se dokonce dost nabíjecích stanic, ale bum, na víc už nestačí síť. A když se síť posílí, není proud. A když není síť nebo proud, víc nabíječek už nebude, takže lidé musí čekat a vyřešit problém vznikajících bitek nelze jinak než trhat lidi od sebe za pomoci soukromých ochranek. Jak absurdní.

Další podobný příběh se nyní dozvídáme z Austrálie. Tam se sice moc elektromobilů neprodává, infrastruktura se ale buduje. Vzaly se peníze daňových poplatníků a cpou se tímto směrem, rozpočet na nové nabíječky je, takže vše je vyřešené. Anebo není? No není, jak připomněla Carly Irving-Dolan, generální ředitelka energetické divize tamní Národní asociace silnic a motoristů (NRMA) tamní ABC News.

Zpráva ABC konstatuje, že rozšiřování dobíjecích stanic pro elektromobily narazilo na „novou” překážku. I když nabíječky je možné stavět a jsou na ně peníze, energetická síť v mnoha oblastech jejich připojení nezvládne buď vůbec anebo se smyslu kapacitou. „Hlavní překážkou je v zásadě omezení na síti. Jsou místa s nízkým nebo velmi malým výkonem, která zvládnou napájet jen několik domů a motorest. A v některých místech není vůbec žádná volná kapacita,” říká k věci paní Irving-Dolan.

NRMA tak sice oznámila plány na rozšíření své sítě nabíjecích stanic pro elektromobily i v regionálních oblastech, ty ale nyní není možné splnit navzdory tomu, že má pro tento účel více jak miliardový rozpočet částečně financovaný federální vládou Austrálie. Tak se síť posílí, že? Pak ale zase nebude dost elektrické energie. A když se vyrobí? Bludný kruh nikdy nekončí, takže jsme zase na začátku - pořád máte drahá auta s velkými a těžkými bateriemi, která řada lidí nemůže mít, jiní je nemohou smysluplně použít a po 8 až 10 letech jsou prakticky bezcenná.

Každý problém má samozřejmě řešení a i všechny tyto jednou vyřešit půjde, jakkoli platí, že jsme od toho neskutečně daleko, jak nedávno popsal jeden německý expert. Proč se tedy do 100% elektromobility hnát v momentě, kdy tyto problémy nejsou ani vyřešené, ani řešitelné a ani v dalekém dohledu neexistuje žádné teoretické řešení? Abychom rychleji odkryli jejich podobně neřešitelná špinavá tajemství? Děkujeme pěkně, to má opravdu velký smysl.

Ve stínu aktuálního dění se jen ukazuje absurdita posedlosti značek jako Škoda elektrickými auty. Všechny argumenty proti tomu jsou dávno na stole, proti nim nestojí žádné a realita jednotlivé potíže postupně odhaluje v praxi. Přesto se na oné posedlosti nic nemění, jaký to celé dává smysl? Foto: Škoda Auto

Zdroj: ABC News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.