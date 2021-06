Rudý kombík s motorem 6,2 V8, 564 koňmi a manuálem má své neopakovatelné kouzlo před 9 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Friedhelm Binder, publikováno se souhlasem

Těžko si představit jiné sériově vyráběné auto tak vzdálené možnostem současné produkce, než je tohle. Přitom nejde o žádného veterána, ale jen sedm let starý vůz, který si můžete koupit za humny.

Pokud máte rádi auta, která spojují zdánlivě nespojitelné světy nadšených řidičů a odpovědných otců rodin, pak nastala chvíle přepočítat si úspory. V Německu se totiž objevil v prodeji jeden z vzácných ideálů zapálených řidičů s rodinou, kteří zvedají obočí nad trendy posledních let vedoucí k minimalizaci objemů motorů, automatizaci převodovek a celkově decentnějšímu pojetí některých aut. Někdo si totiž koupil ostrou verzi jednoho z Cadillaců ve verzi kombi, přidal manuální řazení a ostře rudou barvu - nedivili bychom se, kdyby takových aut existovalo na světě jen pár, pokud nebude jedno jediné.

Na konci výše zmíněné rovnice stojí Cadillac CTS-V Wagon, který pod ostrými hranami své karoserie ukrývá přeplňovaný vidlicový osmiválec z Chevroletu Camaro ZL1 o monstrózním objemu 6,2 litru. Vskutku obří agregát nabízí výkon až 415 kW (564 koní) při 6 100 ot./min a točivý moment nejvýše 747 Nm u 3 800 ot./min, který míří na zadní kola skrze šestistupňovou manuální převodovku. Technika hovoří sama za sebe, u prodávaného kusu je navíc příjemným doplňkem rok výroby 2014 a nájezd přijatelných 95 tisíc km.

Výjimečný stroj vychází na 28 900 euro, asi 736 tisíc Kč, takže na poměry podobných specialit nejde o drahé zboží. Je těžké se na tohle auto dívat a šibalsky se při tom nesmát, je to vážně divoký stroj v divokém hávu, který přitom poslouží při úplně obyčejných přesunech. A přes rudou barvu se může úspěšně tvářit, jako by nedokázal více než to.

Spása zdivočelých konzervativců uvnitř nabízí klasickou přístrojovou desku bez digitálních výstřelků, moderní dobu připomíná pouze vysouvací displej infotainmentu nad panelem plným ovládacích tlačítek automatické klimatizace a ozvučení značky Bose. Nedotyková obrazovka promítá dění za zadním nárazníkem, zbytek času do očí může zářit satelitní navigace. Do výbavy se vešlo elektrické otevírání pátých dveří či pár jízdních asistentů.

Příplatky nejsou důležité, pozoruhodná je hlavně základní specifikace. Je s podivem, že se něco takového vůbec vyrábělo, natož pak v USA. Skoro 600koňový kombík s manuálem byl toho času tabu i v Evropě a že by se kdykoli v budoucnu mohlo na trhu objevit cokoli podobného, je vyloučeno - kombík a výkonný možná, ale s motorem 6,2 V8 a s manuálem ani omylem. Na starém kontinentu je to v prodeji skutečně rarita a pokud vás tohle auto zaujalo, kontaktovali bychom soukromého majitele z Bad Dürkheim co nejdříve. Za požadovanou cenu se může prodat velmi rychle.

Rudý kombík Cadillac CTS-V s manuálem a pohonem zadních kol je svým způsobem fascinující stroj. Možná by vás ani nenapadlo, že se něco takového dalo ještě před sedmi léty oficiálně koupit v Evropě. Foto: Friedhelm Binder, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal