Rus nebyl spokojen s Mercedesem za 4,5 milionu, a tak jej na poli spálil na uhel před 5 hodinami

Poněkud ruské „řešení” problémů s jedním z nejlepších Mercedesů dneška zvolil Michail Litvin. Po řadě peripetií s autorizovaným servisem mu došla trpělivost a své auto raději spálil.

Ať už si koupíte jakékoli auto, může se stát, že váš kus nebude zrovna povedený a budete s ním zažívat opakované problémy. Stává se to i těm nejlepším automobilkám a byť to pro majitele jistě není ideální naplnění představ o způsobu vlastnictví, nemusí být výsledkem až takové trauma. Rozumná automobilka včas pozná, že ten či onen vůz prostě je problematický a než aby riskovala přízeň zákazníka, raději si jej vezme zpět výměnou za jiný.

Pokud ale máme věřit Michailu Litvinovi, v jeho případě neprobíhalo správně vůbec nic. Koupil si Mercedes-AMG GT ve čtyřdvéřové verzi, a to hned ve vrcholném provedení 63 S od AMG. To je auto snů svého druhu, jeden z nejrychlejšícha také nejdražších Mercedesů dneška, který v základu přijde na skoro 4,5 milionu Kč. Člověk by čekal, že o kupce takového auta bude postaráno, Litvinov ale říká, že realita nemohla být odlišnější.

Auto se prý opakovaně kazilo od momentu koupě a ani po pěti návštěvách servisu nebyly problémy vyřešeny. Dealer třícípé hvězdy podle něj neuměl nebo nechtěl potíže řešit a buď hledal výmluvy, proč to není možné, nebo si auto nechal po několik týdnů v servisu, aniž by jeho stav jakkoli zlepšil. A tak ruskému majiteli došla trpělivost a auto raději obřadně spálil.

Ne, nežertujeme, skutečně udělal přesně to. Odvezl jej na pole, poli benzinem, zapálil a ještě si u toho opekl buřty. Peníze ho patrně netrápí, neboť tohle bylo grilování za miliony, ať už se na něj podíváme jakkoli. Pochopitelně neznáme veškeré pozadí, možná Litvin přehání, možná byl opravdu bezradný, jistě se ale rozhodl věc ukončit tímto způsobem a poslat Mercedesu jasný vzkaz.

Podle svých slov z toho není šťastný a jsme zvědavi, jak na to automobilka zareaguje, pokud svolí ke komentáři. Pro tuto chvíli můžeme jen říci, že jen pro peníze to snad udělat nemohl - video jistě přitáhlo pozornost, vydělat (zvlášť v dnešní době) na jednom videu na Youtube víc peněz než na Mercedes za možná 5 i více milionů (kdo si tato auta kupuje v základu?) chce o dost více pozornosti, než kolik se tomuto snímku dostalo a dostává. Nemluvě o tom, že pozornosti se jeho videím dostává dost i bez podobných vylomenin. To ovšem neznamená, že jeho jednání schvalujeme, spálit takové auto je nesmysl, i kdyby bylo problematické jakkoli.

Litvinovův Mercedes vypadal skoro přesně takto, teď je na uhel. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Litvin@Youtube

