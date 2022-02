Ruské designérské eso strhalo podobu moderních aut, hovoří o nafouknutých rtech a zadcích před 5 hodinami | Petr Miler

Není podle něj náhoda, že některá starší auta si dlouho po svém zrodu nejenže zachovávají svou popularitu, ale dokonce nyní získávají na oblibě. Lidé prý chtějí jednoduché, srozumitelné tvary, obdoba nafouklých rtů a zadků podle něj vyjde z módy.

S ohledem na vzhled většiny aut vzniklých v zemích bývalého sovětském bloku to některým může přijít k nevíře, ale i automobilky zpoza železné opony ale měly své designéry. Nebyli neschopní, byli to kuchaři pokoušející se udělat svíčkovou z vody - postavit vzhledově opravdu zajímavé auto bylo s ohledem na limity technologicky postupně zastarávajícího průmyslu stále obtížnější. Však vzpomeňme na historii Škody. Takové kupé 110 R bylo ještě velmi pěkné auto, „stodvacítka” a spol. už ani ne a od této řady odvozený Rapid byl spíše z nouze ctnost. Nakonec jako později Favorit, které dalo tvář Studio Bertone - ošklivý vůz to nebyl, limity výroby ale sebraly relativně atraktivnímu původnímu nápadu podstatnou část šmrncu.

Také sovětský VAZ, dnes AvtoVAZ, měl své designéry. A mezi nimi i některé nápadité lidi, jako Vladimira Jarceva. Tento muž stojí třeba za ostrou verzí Lady Samara nebo modelem 2110, který byl též trochu vařením z vody. Později emigroval do Belgie, kde se osamostatnil a vede vlastní firmu Jartsev Design, která spolupracuje s automobilkami i tuningovými firmami.

Je to tedy člověk, který na poli designu má co říci a pro ruský Autobroker Club se dosti nelibě vyjádřil na adresu moderních aut. Podle něj je kýčovitý a uměle dramatický a nediví se tomu, že některé starší vzory zůstávají po dekádách nejenže populární, ale dokonce jsou stále žádanější. Není prý náhodou, že renesanci v západních částech Evropy prožívají modely jako Lada Niva, UAZ Buchanka a takový UAZ Hunter nyní dokonce boduje v USA.

„Někteří lidé si myslí, že jde o nový druh módy, nový trend, ale já si to nemyslím. Rostoucí obliba nejen ruských vozů s designem z 20. století je mnohem pravděpodobněji formou protestu zákazníků proti nepřiměřené kýčovitosti nových aut. Lidé jsou přitahováni jednoduchým, srozumitelným,” říká Jarcev s tím, že důvodem obliby starých vozů není ani tak láska k nim, spíše je to neláska k pojetí jejich nástupců.

„Je prostě fakt, design některých moderních automobilových značek používá hypertrofované tvary a prvky. Totéž pozorujeme v kosmetické chirurgii. Design stále stejné Nivy nebo UAZu Patriot je pochopitelný, není ošklivý. Nafouklé rty a zadky postupně vyjdou z módy. A totéž lze očekávat v automobilovém designu. Uměle vytvořené prosté nevydrží dlouho,” dodává ruské designérské eso.

Jde samozřejmě o jeho názor, se kterým můžete a nemusíte souhlasit. Podle nás na něm minimálně část pravdy je a dříve nebo později budeme svědky opětovné obliby jednoduchých a funkčně efektivních řešení. Některé značky už zašly s kýčovitostí designů svých aut příliš daleko na to, aby se to dalo ještě delší čas mlčky snášet.

