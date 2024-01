Ruské poslance děsí jejich nové prodloužené Lady. „To auto je jako harmonika,” zní po první nehodě, přemýšlí, jak se jich zbavit před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Zdá se, že přechod na domácí produkci neproběhl v Rusku vždy úplně hladce. Tamní politici museli dát vale zahraničním luxusním autům a přejít na luxus domácí. Nadšení z toho zřetelně nejsou.

V poslední době se častěji než o čemkoli jiném mluví v souvislosti se sankcemi uvalenými na Rusko o tom, že se s nimi země dokázala docela slušně vypořádat. Ať už se nám to líbí nebo ne, jakýsi ekonomický útok na Rusko nezpůsobil jeho rozvrat a v nám nejbližším automobilovém světě se věci rychle vrátily téměř do předchozího stavu. Z hlediska výrobního i prodejního v Rusku automobilky ze „západních” zemí nahradily a dál nahrazují zejména ty čínské, které dosahují velmi srovnatelných výsledků ve srovnání s dřívějším odbytem Kie, VW, Hyundai, Škoda, Renaultu a dalších.

Tento, řekněme makroekonomický pohled, ale pochopitelně nedává celý obrázek. Rusové se museli a dál musí vypořádávat se spoustou dílčích problémů, z nichž některé jsou poněkud tragikomické. Vedení země si totiž navzdory výše zmíněnému nepřeje, aby se z Ruska stala jen další čínská provincie, a tak tlačí na maximalizaci domácí produkce čehokoli a preferenci ruských výrobků. Ani Putin nemá moc nad tím, co si koupí běžní obyvatelé země, co ovšem nakupují státní instituce, nad tím moc má. A tak loni rozhodl, že ruští papaláši všeho druhu budou jezdit jen ruskými auty.

To se snadno řekne, ale hůř udělá, protože v zemi mnoho vozů, která by dokázala nahradit BMW nebo Mercedesy, k dispozici není. Ti nejvýše postavení politici a úředníci tedy dostávají Aurusy, tam asi problém není, třeba poslanci ale na tak drahý vůz nemají nárok. Proto Lada loni vzkřísila myšlenku luxusní prodloužené Vesty pro „malé” papaláše a přes problémy při první prezentaci ji skutečně začala úřadům dodávat. A třebaže první dojmy měly být skvělé, ty druhé jsou o poznání horší.

Ruská Gazeta s odvoláním na kanál Caution Media na Telegramu a své vlastní zdroje informuje, že ruským poslancům bylo zatím dodáno 33 Vest (AvtoVAZ říká 100, ale věřme spíš nižšímu číslu), které si ve své luxusní verzi měly říkat Aura (Aurus, Aura, to dává smysl). Možná jen strojená spokojenost s nimi ale panovala jen do první nehody, do které se vůz připletl. Přes relativně malý incident byl prý vůz drasticky poničen a řidič může hovořit o štěstí, že žije, i když nehodu nezpůsobil.

„To auto je jako harmonika. To znamená, že bezpečnost aut domácí výroby není jistá. Řada lidi je teď napjatá. Řidič byl zasažen zezadu a vletěl do gazely (GAZ Gazelle - pozn. red.). Zadní část vozu je celá rozbitá a přední část skončila pod gazelou. Z auta odletěly světlomety, vyboulily se přední blatníky, robilo se pravé zadní světlo, celá příď je na maděru. Jsou to nebezpečná auta,“ říká zdroj.

O stavu řidiče neexistují přesnější zprávy, jisté je pouze to, že při nehodě nezemřel. Tyto Vesty mají dostat prakticky všichni níže postavení státní zaměstnanci s nárokem na služební automobily a z takové vyhlídky nejsou nadšeni: „Jsou hodně naštvaní, přemýšlejí o tom, jak se jich zbavit,” uvádí dále zdroj.

Je to zajímavý, ovšem ne až tak překvapivý vývoj událostí - lidé zvyklí „na lepší” nemohli být z „navoněných Lad” nadšení tak nějak z podstaty. Zmíněné pak jen připomíná, v kolika oblastech nebudou mít Rusové za některé produkty smysluplné domácí náhrady. Možná jim tak nakonec nezbude, než ještě víc otevřít stavidla přívalu zboží z Číny - u čínských automobilek by se smysluplné náhrady BMW nebo Mercedesů našly spíš.

Ruští poslanci dostávají místo svých předchozích služebních aut nové prodloužené Lady Vesta zvané Aura. Nadšení u nich zjevně nebudí, po nehodě jednoho z dodaných aut teprve ne. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Caution Media@Telegram, Gazeta.ru

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.