Ruský miliardář se zbavil jedné z nejúchvatnějších superjachet světa, možná mu došly peníze na její provoz

Nedíváte se do žádné luxusní rezidence, ale do jedné z mnoha kajut vodního paláce plného přepychu a umění, který si nechal postavit Andrej Borodin. Teď má nového majitele, který za něj měl dát přes 2 miliardy korun. To nejhorší ho ale vlastně teprve čeká.

10.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Abeking & Rasmussen, tiskové materiály

Nedíváte se do žádné luxusní rezidence, ale do jedné z mnoha kajut vodního paláce plného přepychu a umění, který si nechal postavit Andrej Borodin. Teď má nového majitele, který za něj měl dát přes 2 miliardy korun. To nejhorší ho ale vlastně teprve čeká.

Ruský miliardář Andrej Borodin je kontroverzní figurou. Bývalý ředitel moskevské banky byl svého času obviněn ze zpronevěry 13 miliard rublů, které měl vyvést z firmy a dostat je na účty soukromých firem na Kypru. Následně zamířil do Velké Británie, kde se dočkal politického azylu. Ruská spravedlnost je na něj aktuálně krátká a jeho zdrojem příjmů jistě nebyla jen zmíněná operace, ať už se jí dopustil nebo ne. Aktuálně si tak užívá na svém panství Park Place, které bylo svého času nejdražší britskou nemovitostí.

Jen u toho ovšem ruský oligarcha nezůstává. Od roku 2020 se totiž věnuje závodění, přičemž pod hlavičkou týmu Greystone GT předloni dosáhl za volantem McLarenu 720S GT3 Evo celkově sedmého místa v kontinentálním poháru. Za tím však spíše než on stál jeho stájový kolega Ed Pead, který získal dvě třetí místa. Oproti tomu Borodin pouze dvakrát dojel, naštěstí však pokaždé alespoň na bodech. Překonal tak mimo jiné i Sama Maher-Loughnana, který se aktuálně často objevuje ve videích britského webu Carwow.

Po závodech Borodin často hledal odreagování na své jachtě Amaryllis, která mu byla dodána v roce 2011, tedy ve chvíli, kdy okolo něj už slídili vyšetřovatelé zabývající se původem oligarchova majetku. Krátce předtím totiž rovněž spolu s Lvem Alaluevem navýšil svůj podíl v moskevské bance na více než 20,32 procenta, aniž by dokázal prokázat, kde na něco takového vzal peníze.

My se ovšem dál budeme věnovat už jen oné jachtě, která čerstvě změnila majitele, jak informují Luxury Launches. Přesná cena není známa, mělo ovšem jít o částku pohybující se okolo 100 milionů dolarů, tedy zhruba 2,1 miliardy korun. To rozhodně není málo, nového majitele ale to nejhorší teprve čeká. Koupit takovou věc je jedna věc, provozovat druhou. Roční provoz této jachty se vším všudy totiž vychází na více než 210 milionů korun. To možná bylo příliš i na Borodina, ostatně proto se o ní „dělil“ s dalšími boháči. Když jí totiž nevyužíval, mohl si Amaryllis kdokoli pronajmout za skoro 17 milionů korun na týden.

Pro většinu lidí tak jachta zůstala nepřístupná, pro pár vyvolených ovšem šlo o ráj na zemi. Či spíš na vodě. Od přídě až po záď totiž Amaryllis měří 78 metrů. Její zrod mají na svědomí německé loděnice Abeking & Rasmussen, které na designu úzce spolupracovaly se studiem Raymonda Langtona. Borodin na sobě navíc rozhodně nešetřil, pročež se dovnitř nastěhovalo třeba limitované piano Schimmel Pegasus či zakázkový nábytek od mnohokrát oceněné společnosti Silverlining.

Jachta je přitom určena dvanácti hostům, kteří jsou ubytováni v šesti kajutách. Pro majitele je pak k dispozici rozsáhlé apartmá, které vede i na vyhlídkovou palubu. V případě té spodní lze pro změnu počítat s fitness centrem, saunou, masážní místností či vířivkou a postupně přechází v „plážový klub“. Opomenout pak nesmíme ani exkluzivní dřevěné čluny Graf Ipanema, které samy o sobě stojí více, než kolik většina z nás dá za byt, který si navíc vezme na hypotéku. Jiný svět, ne nadarmo je Amaryllis považována spíš za umělecké dílo a jednu z nejúchvatnějších superjachet světa.


Roční údržba pak pro změnu vychází na více než 210 milionů korun. Možná proto se jí dosavadní majitel raději zbavil. Foto: Abeking & Rasmussen, tiskové materiály

Zdroj: Luxury Launches

Petr Prokopec

