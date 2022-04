Ruský motokárový šampion si jedním hloupým gestem zničil kariéru, v 15 letech před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ward Racing, tiskové materiály

Do uplynulého víkendu o něm skoro nikdo neslyšel, kvůli hyperkorektní době jej ale najednou zná celý svět. Ten jej bude mít zafixovaný ne jako možná nerozumného kluka, ale jako příznivce nacismu.

Pokud patříte mezi svobodomyslné lidi, v současné době se vám jistě nedýchá moc dobře. Veřejný prostor opanovala politická hyperkorektnost a jakkoli jsou slova jako svoboda a demokracie skloňována pomalu od rána do večera, jejich obsah se vytratil kamsi do vzduchoprázdna. Přesvědčit jsme se o tom mohli již během pandemických let, kdy jakýkoli jiný názor na koronavirus než ten, který zastávala širší odborná veřejnost, byl hned spojován s popíračstvím či s antiwaxerstvím, třebaže mohlo jít o konstruktivní pohled na věc. K odsouzení stačilo říci, že realita může být trochu jiná, než se na první pohled zdá a bylo vymalováno. Nikoho pak už nezajímalo, když se o rok později váš názor ukázal být realitě blíže než oficiální linie.

Tohle už dnes působí jako historie, s příchodem konfliktu na Ukrajině ale začalo vše nanovo, dokonce v ještě větší intenzitě. Jakmile si dovolíte kritizovat cokoli ukrajinského, i kdyby to bylo opodstatněné sebevíc, rázem jste bráni jako temná skvrna populace. Když ale učiníte totéž v případě Rusů, a to klidně zcela neopodstatněně, nic se vám nestane, spíše než zatracováni budete pravděpodobně oslavováni. Tím nechceme nijak obhajovat ruský postup, ovšem reagovat kvůli němu hystericky na vše s Ruskem spojené je prostě nemístné.

Zmiňujeme se o tom proto, že světem motorsportu momentálně hýbe skandál, který by v jiné atmosféře nevznikl. V jeho centru se Arťom Severjuchin, ruský šampion v motokárách, který dosud jezdil za italský tým Ward Racing. Pro ten pak i vyhrál letošní úvodní závod evropského mistrovství. Stáj však následně patnáctiletému mladíkovi oznámila, že si může jít sbalit kufry, i když jezdil pod italskou vlajkou. Stojí za tím gesto, které učinil během oslavy na pódiu. Pravou rukou totiž nejprve bouchnul do hrudi, než si s otevřenou dlaní mávnul směrem od sebe.

Je otázkou, co přesně tím Severjuchin myslel, pravděpodobně nic zvláštního. Je to 15letý kluk a podobná vítězná gesta už jsme viděli v historii od spousty sportovců, prakticky totéž od jedné baseballové legendy můžete vidět níže. Protože je ale Severjuchin Rus, mnozí v jeho gestu nyní vidí agresivní, v tomto případě nacistický pozdrav. Pochybujeme, že ví něco hlubšího o nacismu, natož pak o jeho symbolice, nakonec zrovna příklon k nacismu nedává smysl v momentě, kdy se jeho země rozhodla „denacifikovat“ Ukrajinu. Nic ruského ale momentálně není posuzováno s chladnou hlavou.

Ward Racing tak již vydal oficiální prohlášení, ve kterém se od závodníkova gesta distancuje. A nejen to, stáj oznámila, že s ním ukončila kontrakt. Severjuchin tak nejspíše má po kariéře, což si ostatně uvědomuje - během omluvy nemá daleko k propuknutí v pláč. Na druhou stranu ovšem zbytečně přilévá olej do ohně, když prohlašuje, že „jsem Rus, jsem z Ruska a stojím za svou zemí“.

Lze už jen dodat, že v patnácti letech se spousta z nás dopouštěla i horších věcí než je jedno hloupé gesto, kterým pravděpodobně nebylo míněno nic zvláštního. Spíše než trest však přicházelo vysvětlení, proč se chováme špatně a jak bychom se měli zachovat příště. Z perzekucí, zvláště pak těch plošných, se nikdo nikdy nepoučil, tady se ale najednou z takového postupu stává jediný schvalovaný? Ještě v případě nedospělého kluka? Nepřijde nám to správné, ani trochu.

Ještě o víkendu se tým Ward Racing radoval ze Severjuchinova vítězství. Dnes už se nicméně stáj od ruského závodníka distancuje jen kvůli vítěznému gestu, kterému byly dály nacistické konotace. Foto: Ward Racing, tiskové materiály

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

NEWS | Russian karting driver Artem Severiukhin has reacted on Telegram to the incident where he allegedly did a Nazi salute on the podium after a karting race. pic.twitter.com/lmY8aMgLQQ — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) April 11, 2022

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.