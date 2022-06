Ruský oligarcha si z amerických úřadů dělá dobrý den, dráždí je jachtou za 13 miliard před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lloyd Werft, tiskové materiály

Okolo jachet bohatých Rusů bylo v poslední době velké haló, většinou ale v tom smyslu, že je - často úspěšně - naháněly úřady západních mocností. Roman Abramovič možná obrátil hru a do systému AIS nechá posílá data, která stěží mohou odpovídat realitě.

O sankcích zaměřených proti Rusku i některým jeho občanům lze smýšlet různě. Pokud však evropští a američtí politici předpokládali, že s jejich pomocí zajistí rychlý konec války, pak je jasné, že s nimi netrefili cíl. Lichými se ukazují předpoklady, že je dosazen z vůle bohatých oligarchů, kterým nyní komplikuje život. A stejně tak se nezdá, že by potřeboval jejich peníze na financování čehokoli.

Hra na zabavování majetku ruských oligarchů je tak především divadélkem pro veřejnost, kterou má nejspíše uchlácholit to, že zatímco ona nemá na jídlo a topení, miliardáři přišli o jednu ze svých jachet. To je ale zřejmě nepoloží a s Putinem to podle všeho také nic nedělá. Místo toho jde do značné míry o střelbu do vlastních nohou, neboť než dojde na soud, který rozhodne o propadnutí státu, je třeba se o jachty starat

V tomto kontextu se asi nejznámější lodí stala jachta Amadea patřící Sulemanu Kerimovi, která byla minulý měsíc zadržena na Fidži. Tamní úřady ale krátce po tomto úkonu požádaly Američany, aby si plavidlo odvezli, neboť nemají právě na její údržbu. Amadea tak tento týden připlula do San Diega, kde zůstane až do chvíle, než propadne státu a bude prodána. Tedy pokud se to vůbec stane. Tak jako tak bude třeba, aby se o ni během soudních sporů někdo staral a veškeré náklady jdou na účet státu.

Kerimov tak sice přišel o loď za zhruba 7 miliard korun, ovšem k dispozici má i další jachty. Je proto otázkou, zda nakonec nenapodobí Romana Abramoviče, dalšího z oligarchů, jenž se ocitl na sankčním listu, přestože zkoušel dojednat mezi Ruskem a Ukrajinou příměří. Bývalý majitel fotbalového klubu Chelsea totiž nejspíše zkouší dráždit americké úřady svou jachtou Solaris. Její identifikační systém AIS se totiž nově tváří tak, že Solaris pluje na Aljašku.

AIS je přitom povinnou výbavou všech větších lodí, které se hodlají pohybovat v mezinárodních vodách. Díky němu jsou plavidla viditelná pro ostatní, stejně jako pro pobřežní stráž. Systém vysílá data o poloze, místu vyplutí, cílové destinaci, rychlosti a podobně. Pro příslušné autority tak vskutku není problém dohledat, kde se která jachta nachází. I z toho důvodu většina lodí patřících bohatým Rusům AIS po vypuknutí války deaktivovala.

V případě Abramovičovi jachty na tento krok nedošlo, otázkou však je, nakolik jsou aktuálně zjištěná data reálná. Oligarcha totiž Solaris „zaparkoval“ v březnu v tureckém přístavu Bodrum, kde se sankcí nemusel obávat. Podle tamních médií měla jachta zůstat na místě, nyní ale má mířit do aljašského přístavu Anchorage. Skutečně by ale Abramovič svůj nový klenot jen tak vydal? Dost možná si to jen mají myslet Američané, kteří tak vzburcují stráž a utratí další peníze daňových poplatníků.

I kdyby nicméně jachta na Aljašku dorazila a Američané ji zabavili, Abramoviče to nejspíše až tak trápit nebude. K dispozici má totiž ještě čtyři další lodě. Mimo to disponuje také dvěma letadly, o jejichž zabavení se Spojené státy nedávno pokusily. Ovšem s křížkem po funuse, neboť Gulfstream G650ER je již v Moskvě, zatímco Boeing 787-8 Dreamliner zůstává v Dubaji. Tedy v další zemi, která se k americkým sankcím nepřipojila.

Fotografií nové Abramovičovy superjachty je jako šafránu, toto je jediný oficiální záběr uvolněný loděnicemi Lloyd, které měly stavbu na starosti. Solaris měla ruského oligarchu přijít na zhruba 13 miliard korun. Je nyní otázkou, zda je zakotvená v tureckém přístavu Bodrum, či míří na Aljašku. Spíše ale předpokládáme, že realitou je první možnost Foto: Lloyd Werft, tiskové materiály

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

