Ruský trh s novými auty se po výrazném růstu propadá. Hlavní důvod říká hodně o dnešní geopolitické situaci včera | Petr Prokopec

/ Foto: Haval

Není to vyloženě kolaps, únorový pokles registrací o 24,9 procenta z roku na rok je ale rozhodně nezanedbatelný. Důvody ovšem nejsou ekonomické, podle dealerů prý nemalá část lidí čeká na to, až se Trump s Putinem domluví a padnou sankce.

Rozličné sankce měly Rusko srazit na kolena, minimálně v automobilovém průmyslu se tak ale nestalo. Místo toho nastal v posledních dvou letech opak a ruský trh nakonec začal rychle růst, až se koncem loňska opakovaně vracel mezi ty úplně největší v Evropě. A jakkoli povětšinou okupoval třetí příčku po Německu a Francii, občas měl dokonce navrch nad zemí galského kohouta. I proto se překvapivým jeví výsledek za letošní únor, kdy se podle Avtostatu prodalo v zemi 78 040 nových vozů, což představuje 24,9procentní meziroční propad.

Vůbec poprvé od dubna 2023 tedy Rusko zažilo pokles, který se navíc protáhnul i do prvního březnového týdne. A dokonce byl výraznější než ten únorový, neboť se klesalo o 38 procent. Důvodem ale podle všeho není, že by sankce zabraly, na tomto poli se nic podstatného nezměnilo a Rusové si dál mohou kupovat zejména čínská auta dle libosti. Podle průzkumu AutoRun Spb je důvodem něco jiného a říká to hodně o dnešní geopolitické situaci.

Ruští zákazníci prý s nákupem pouze váhají, neboť slibný vývoj jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem resp. jejich zástupci je přiměl očekávat, že válka brzy skončí a s ní i sankce pro Rusku. Na trh by se pak vrátily zahraniční značky, kterým by Rusové zjevně rádi dali přednost. Jinými slovy, pokles registrací má být dán primárně vyčkáváním na další vývoj a jeho následky.

Dealeři z Petrohradu prý uvádí, že podíl lidí, kteří vyhlíží návrat Kie, Hyundai, Renaultu, Volkswagenu, Škody, Mazdy, Suzuki či Toyoty, se pohybuje mezi 10 a 25 procenty. Ono vyšší číslo přitom přesně koresponduje s daným únorovým propadem. Je tak dost možná, že na to všem něco bude. Stejně jako je pochopitelně možné, že části ruských zákazníků nakonec došly peníze.

Jaká je skutečnost, zjistíme možná brzy, pokud se Američané s Rusy skutečně domluví. Momentálně tedy dodáme, že stávající pokles celého trhu prospěl především Ladě. Registrace ruské automobilky sice taktéž zamířily dolů, ovšem o 14,5 procenta, načež se její tržní podíl navýšil na 31,5 procenta. Stejně tak si polepšily čínské značky Haval a Chery, jejichž propad byl 20,1- a 15,5procentní, tedy znovu nižší než celkový. Oproti tomu Geely (-58,4 %) a Omoda (-34,7 %) ztratily trochu pevné půdy pod nohama a Changan (-26,2 %) šel dolů spolu s trhem.

Mezi jednotlivými modely stále zůstala králem Lada Granta, její registrace však poklesly o 27,2 procenta na 9 513 aut, což její tržní podíl snížilo na 12,2 procenta. To je nejhorší výsledek od září loňského roku, díky kterému po příčce nejvyšší pošilhává druhá Vesta. Ta si naopak o 14 procent polepšila, pročež má na kontě 8 169 prodaných aut. Kromě této dvojice pak ruská automobilka má v nejlepší desítce i pátou Nivu Travel, šestou Nivu Legend a devátý Largus, který si polepšil o šílených 4 094 procent.

Zbytek žebříčku nejúspěšnějších aut tvoří čínské modely, každý z nich nicméně padal dolů. Čekání na návrat zahraničních značek tak nejvíce odskákaly hlavně automobilky z Říše středu, pročež se můžeme začít - pakliže válka a s ní i sankce opravdu skončí - těšit na volný souboj čínských a „západních” značek na jiném než čínském trhu. To může být opravu zajímavé.

Ruský trh jde dolů, přičemž ztrácet na něm začínají především Číňané. Třeba Jolion dosáhl v únoru jen na 3 770 registrací ve srovnání se 7 909 prodanými kusy v lednu. Foto: Haval

Zdroje: Avtostat, AutoRun Spb@Telegram

