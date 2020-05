Rusové nechávají měsíce hnít v parku flotilu 25 nových, reprezentativních sedanů před 5 hodinami | Petr Prokopec

Velmi neobvyklá podívaná se nyní naskýtá návštěvníkům parku u rehabilitačního centra v Čeljabinsku. Mezi zelení tam už měsíce chátrá 25 reprezentativních sedanů pořízených z peněz daňových poplatníků.

Není tomu dlouho, co jsme si mohli prohlédnout alespoň části snímků opuštěných aut, které při svých toulkách po světě pořídil Dieter Klein. Německý fotograf se rozhodl co nejzajímavějším způsobem zmapovat chátrající automobilové vraky. Při té příležitosti se často prodíral mnohými lesy, močály či pouštěmi. Pokud by ovšem zamířil do ruského Čeljabinsku, mohl si podobná dobrodružství odpustit a stejně by bodoval. V dobře dostupném parku poblíž místního rehabilitačního centra je k vidění hned 25 aut, která pomalu zarůstají do země. A nejsou to letité vraky, nýbrž zcela nová auta.

Středobodem překvapivého objevu je skoro polovina z 56 exemplářů Toyoty Camry, které byly pořízeny v loňském roce místní samosprávou. Ta se chystala na pořádání letošních summitů SCO a BRICS, kvůli čemuž musela obnovit svůj vozový park. Většina vozů totiž měla najeto přes 200 tisíc kilometrů a byla více než deset let stará. Rozhodně tedy nešlo o reprezentativní vozy. Proto byl o schváleno, že za 120 milionů rublů (cca 41,62 mil. Kč) letité vozy nahradí nové, japonské.

Čeljabinský region přitom původně počítal s objednávkou padesáti vozů, ovšem posléze došlo k rozšíření na 56 aut. Ty dorazily loni na podzim ve dvou várkách po osmadvaceti kusech, přičemž sjednocujícím prvkem se zvenčí stala černá barva. Ve stejném odstínu je pak vyveden kůží čalouněný interiér, zatímco v motorovém prostoru odvádí svou práci 181 koní. Jejich přenos má na starosti automatická převodovka, jíž v rámci komfortu doplňuje zpětná kamera či vyhřívání sedadel.

31 z nich skončilo v garáži, 25 ale chátrá pod širým nebem. Úřady říkají, že jde o jeden z dopadů řádění koronaviru, který se zasadil o odložení zmíněných summitů. To zní logicky, nicméně celá pravda to nebude. Jak totiž dodávají místní, auta začala být na pozemek rehabilitačního centra svážena v malých várkách již loni v zimě. Některá tedy stojí na místě bez pohnutí již šest měsíců, což již může začít ohrožovat jejich provozuschopnost.

Úředníci původně mluvili o tom, že vozy budou po summitech přeřazeny do jiných služeb, nicméně tento záměr dosud nebyl upřesněn. A hned tak na konkretizaci nedojde, neboť zástupci Čeljabinsku opět sahají po koronaviru a dodávají, že rozhodovat se o osudu aut bude ve druhé půli roku. Tedy ve chvíli, kdy uplyne rok od jejich pořízení, přičemž po celou tu dobu jen stály ladem. Jak se zdá, k rozhazování peněz daňových poplatníků nedochází jen u nás.

