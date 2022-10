Rusové prý hromadně ničí radary u silnic ve Švédsku, důvody zní stejně tragicky jako komicky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Senzačních zpráv týkajících se Ruska a Rusů se v poslední době objevuje spousta a jejich podstatu je třeba pečlivě zkoumat. V případě této působila údajná motivace pachatelů od začátku nepravděpodobně. A podle všeho je skutečně vymyšlená.

Na sklonku února se naplno rozhořel rusko-ukrajinský konflikt. V jeho důsledku pak byla velká část světa zatažena do války, ve které se ale nestřílí ostrými, jde o válku informační. Je dnes prakticky nemožné získat přesné zprávy o tom, co se okolo tohoto konfliktu skutečně děje, stejné události jsou oběma stranami konfliktu vysvětlovány docela odlišně.

To není až tak neobvyklé, většina médií si ale obvykle nedělá hlavu se zkoumáním reality - buď z vlastní pohodlnosti či náklonnosti k té anebo oné straně dávají přednost jen určitým informacím. Šiřitelé těch „nepohodlných” jsou pak ostrakizováni, ne-li rovnou cenzurováni, znovu na obou stranách.

Jak se nyní zdá, ve Švédsku panuje totožná situace. Nizozemský deník De Telegraaf s odkazem na švédský tisk informuje o tom, že v zemi přibývá poničených stacionárních radarů u silnic. To se může dít, podle Švédů ale mají za útoky stát Rusové, což se samo o sobě jeví být poněkud přitažené za vlasy. Ještě svérázněji ale zní vysvětlení, že se tak neděje třeba ze msty za udělenou pokutu - radary mají sloužit jako zdroj komponentů, které pak má ruská armáda používat u svých dronů. Doložit toto tvrzení pak měl ukrajinský ministr obrany, jenž zveřejnil video rozebraného dronu. A uvnitř byla kamera Canon, jíž radary používají.

Neříkáme, že to není možné, nepůsobí to ale příliš pravděpodobně. Pokud by Rusové sháněli alternativní zdroje pro stavbu podobných zařízení, stěží by se spoléhali na hrstku švédských radarů, které je třeba složitě po jednom devastovat daleko od Ruska, rozebírat a jejich komponenty převážet zpět do země... To už by bylo opravdu zoufalé - pokud by to byla pravda, ze strany Rusů by to bylo směšné, pokud nikoli, je to spíše smutný pokus o šíření dezinformací.

Podle všeho platí druhá možnost, neboť švédské ministerstvo obrany k věci uvedlo, že o takovém způsobu využití dílů z radarů nemá informace. A předpokládáme, že vojenští zpravodajci by takové informace měli. Spekulace tohoto typu jsou přitom nebezpečné, ať už hrají ve prospěch kterékoli ze stran. Vést mohou k další eskalaci konfliktu, který je už tak velmi vypjatý.

Zdroj: De Telegraaf

