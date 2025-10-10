Rusy zaujalo, že si Češi mohou znovu kupovat nové Lady, aniž by porušovali jakékoli sankce

Nová ruská auta jsou v Česku už nějaký ten pátek zakázaným zbožím. A nezdá se, že by se na tom v dohledné době mělo něco změnit. Nové Lady Niva se tu přesto prodávají, což neuniklo ani samotným Rusům.

10.10.2025 | Petr Prokopec

Rusy zaujalo, že si Češi mohou znovu kupovat nové Lady, aniž by porušovali jakékoli sankce

Foto: AvtoVAZ

Nová ruská auta jsou v Česku už nějaký ten pátek zakázaným zbožím. A nezdá se, že by se na tom v dohledné době mělo něco změnit. Nové Lady Niva se tu přesto prodávají, což neuniklo ani samotným Rusům.

Od ruské anexe Krymu v roce 2014 se poměrně hodně věnuji sankcím zaměřeným proti Rusku. V prvních osmi letech šlo hovořit pouze o jejich bezzubosti, neboť jakmile došlo na zavedení téměř jakéhokoli opatření, následoval jej odklad platnosti. Řada evropských firem, mimo jiné Volkswagen, Škoda či Renault, totiž měly v Rusku vzkvétající byznys, pro který by sankce byly překážkou. A tak zkrátka nebyly vhod.

Na konci února 2022 se ale konflikt Ruska a Ukrajiny rozhořel naplno a Rusko coby agresora byla uvalena celá hromada sankcí, které skutečně začaly být vymáhány. Jak moc jsou účinné a co pro koho znamenají, je na dlouhou debatu, i z aktuálního dění je ale zřejmé, že když někdo něco z Ruska nebo do Ruska potřebuje dostat, tak si poradí. Kolem celé země ostatně nebyla vybudována nepropustná zeď. A ani se nemusíme bavit o nějakých pokoutných praktikách, nastaveným omezením se lze vyhnout i zcela legálně.

Ukazuje to i fakt, že se u nás znovu legálně prodává Lada Niva, tedy vůbec největší ruská automobilová legenda. Všimli si toho kolegové z iDnesu, nás ale nakonec víc zaujalo, že si jejich článku ve velkém začala všímat ruská média včetně automobilových webů jako Drom či autosekce portálu Mail.ru. A celkem nepřekvapivě to glosují jako projev toho, že se bez této nesmrtelné ikony prostě nemůžeme obejít.

Za dovozem kultovního off-roadu stojí společnost AMC, které nejspíš řada místních strážců morálky nebude moci přijít na jméno. Už samotné obnovení dovozu ale svědčí o tom, že lidí, kteří uvažují jinak a na všechno ruské nekoukají automaticky skrz prsty, je tu dost. Prstem jako na kriminálníky pak na ně nikdo moci ukazovat nebude, neboť dovoz je v tomto případě legální. Do Česka míří exempláře, které jsou vyráběny v Ázerbájdžánu, proti kterému žádné sankce zavedené nejsou. Ii proto ostatně ruské off-roady takto neproudí jen k nám, ale také do zbytku Evropy, do některých zemí už od loňského roku.

U nás je Niva k mání od 417 641 Kč bez DPH, respektive od 498 tisíc korun s daní. Připlatit si pak můžete za klimatizaci, tažné zařízení, antikorozní úpravu či střešní ližiny. K dispozici je dokonce i konverze 1,7litrového motoru na spalování plynu, což následně vede ke zlevnění provozu. Ruský agregát totiž po překročení zhruba osmdesátky „žere“ jako protržený, což při cenách benzinu v jeho domovině až tak nevadí. U nás by ale už provoz těm, kteří takové auto využijí v práci či soukromém životě, mohl lézt do peněz.


Lada Niva je znovu oficiálně k mání i v Česku, jejím prodejem pak žádné sankce porušovány nejsou, jde o vozy vyrobené v Ázerbájdžánu. Verze Sport ovšem k dispozici není, vystačit si musíte se standardním provedením. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Drom, Auto Mail.ru, iDnes

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

