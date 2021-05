Rychle a zběsile 9 bojkotují v Číně z podivného důvodu, slavný herec se přesto omlouvá před 4 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říci, jestli se smát nebo brečet, ale filmový drsňák byl donucen kát se před zraky všech jako malý kluk, i když vlastně vůbec nic neprovedl. Za vše může čínská ješitnost v kombinaci s obrovitostí tamního trhu s čímkoli.

Bývalý wrestler a nyní herec John Cena rozhodně má proporce na to, aby budil hrůzu. Stačí si jen uvědomit, že obvod jeho bicepsů činí neskutečných 49 centimetrů. Ovšem i on nyní musel na kobereček, kde musel stát jako spráskaný pes a poslouchat výtky lidí, které by jinak poslal jednou ranou do nemocnice. Peníze jsou totiž vždy až na prvním místě, a pokud jde o miliardy, pak i hrdost zjevně musí stranou.

Co přesně se stalo? Začneme tím, že Cena po hádkách Vina Diesela a Dwayna Johnsona dostal roli v devátém Rychle a zběsile. Tento snímek se přitom v kinech měl objevit již loni, ovšem pandemie koronaviru se zasadila o odklad premiéry až na letošní rok. Američtí fanoušci se dočkají až 25. června, nicméně na osmi mezinárodních trzích již novinka debutovala. A za pouhých pár dní utržila tučných 162 milionů dolarů (cca 3,37 miliardy korun).

Z této sumy přitom hned 135 mil. USD (2,8 mld. Kč) připadá na Čínu, kde je deváté Rychle a zběsile vůbec prvním hollywoodským filmem od premiéry čtvrtých Avengers, jenž utržil přes 100 milionů dolarů (2,08 mld. Kč). Potenciál je navíc značný, neboť předchozí osmý díl na největším trhu světa vydělal takřka 393 milionů USD (8,18 mld. Kč). A jelikož publikum je po ročním epidemickém strádání vyhladovělé, může se jít tentokrát ještě výše.

Nebo také ne, čímž se dostáváme k Cenovi. Ten totiž před několika málo dny v jednom rozhovoru uvedl, že „Tchaj-wan je první zemí, kde je možné shlédnout F9“. Právě to ovšem způsobilo v Číně obrovskou bouři nevole. Nikoliv proto, že by tamní publikum přišlo na řadu až jako druhé, nýbrž proto, že Cena takto jistě neúmyslně nepřímo označil Tchaj-wan za samostatný stát. Je přitom třeba dodat, že na tom, co řekl, není fakticky nic špatného - Tchaj-wan od roku 1949 samostatným státem skutečně je, Čína však jeho nezávislost neuznává a bere jej jako součást svého území.

Kvůli Cenovým zdánlivě banálním slovům tak někteří Číňané začali film bojkotovat a ve formální rovině hrozí, že zasáhne i Čína, která by mohla film zcela vyřadit z programů kin. To by pro studio Universal znamenalo s ohledem na výrobní i marketingové náklady a ušlé příjmy pohromu, herec tak musel vyrukovat s písemnou i verbální omluvou. V té zmiňuje, kterak „miluje a respektuje Čínu a čínský lid“. Stejně tak se „velmi, velmi, velmi omlouvá za svou chybu.“

Je přitom evidentní, že Cena musí bruslit po velmi tenkém ledě, neboť musel uchlácholit komunistické papaláše a zároveň nezpůsobit další mezinárodní skandál tím, že by přímo uznal, že Tchajwan není země. V té chvíli by totiž mohl hrozit bojkot snímku v jiných zemích. Jak jsme tedy zmínili již v úvodu, peníze jsou zkrátka vždy na prvním místě a kvůli tomu Cena aktuálně zvládá omluvy i v čínštině.

John Cena to China after calling Taiwan a country: I love and respect China and Chinese people. I’m very, very sorry about my mistake. I apologise, I apologise, I’m very sorry.



He's promoting Fast and Furious 9pic.twitter.com/y1NpAkGFVj — Shubhangi Sharma (@ItsShubhangi) May 25, 2021

Petr Prokopec