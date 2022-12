Rychle zapomenutá, dobová brutalita od Mercedesu s 670 koňmi a 1 000 Nm je k mání nejetá v nevídané barvě před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Je to výjimečné auto jako takové a ještě výjimečnější je v provedeních od AMG. Tohle je ale ještě jiná liga, stroj, který vznikl jen v 350 kusech. Možná i proto se na něj rychle zapomnělo, rudý ďábel v prodeji vám jej ale velmi důrazně připomene.

Pokud zatoužíte po Mercedesu s dvojicí dveří a nejste troškaři, váš zrak se dost možná stočí k modelu SL. U starších kousků skoro nevyhnutelně k verzi s některým z osmiválců, také u současné generace lze po V8 pořád sáhnout. Autu vždy „osmihrnek” seděl nejlépe, dříve šlo ale zajít ještě dál.

Na výběr byly také motory V12, a to včetně velmi drahé varianty SL 65 AMG, která se jistě bude honit hlavou nejednoho petrolheada lačného po dynamickém i luxusním projevu tohoto provedení. Ani jako ojetina takové auto nepřijde zdaleka levně, ani u něj ale cesta nabídkou eSeLka končit nemusí. Faceliftované SL generace R230 možná neprošlo zrovna povedenou modernizací po vizuální stránce, po té technické se ale na sklonku předminulé dekády dočkalo jedné zcela výjimečné, dnes už trochu zapomenuté varianty.

Říkala si Mercedes SL 65 AMG Black Series a ve své době to byl opravdový extrém, úlet, naprostá brutalita. Tento model přišel s výkonem vyšším než typ SLR díky upravenému sání i výfuku a o osminu větším turbodmychadlům, která plnila stále stejný motor M275 AMG. Tedy dvanáctiválec o objemu šesti litrů, který v tomto případě dává až 670 koní a 1 000 Nm. To jsou i dnes hodnoty z říše fantazie a to je třeba dodat, že točivý moment byl na výsledné hodnotě uměle uškrcen. Stejně bylo nakonec nutné použít už tehdy nemoderně působící pětistupňový automat, neboť jen ten tehdy sílu motoru zvládal.

SL 65 AMG Black Series ale není zajímavé jen výkonem, už z dálky vypadá jako ministr války. Design výchozího provedení je sice kontroverzní - příď a záď vypadají, jako by k sobě nepatřily - jenže na to tady rychle zapomenete pod dojmem výrazného rozšíření karoserie. Vůz tak připomíná legendární SEC AMG Widebody z dob dávno minulých, protože je taky o pořádný kus širší než „běžné” SL 65 AMG. A také má na zádi neskromné vysouvací křídlo, aby svůj potenciál dával najevo i tímto směrem.

Onen potenciál je jedním slovem ohromný, a to nejen díky motoru jako z lokomotivy. Black Series také o 250 kg méně váží - dieta zahrnovala spoustu karbonu, ale zejména ušetřilo váhu odstranění skládací střechy, místo ní je karbonový neodnímatelný hardtop, takže si v této verzi neužijete větru ve vlasech. Benefity v torzní tuhosti a váze jsou ale podstatnější. Počítejte také s odlehčenými koly a s šestipístkovými brzdovými třmeny vpředu, které svírají kotouče o průměru 390 mm.

Dynamika vozu je ohromující - stovka za 3,7 sekundy u zadokolky mnoho neřekne, dvoustovka za 10,9 sekundy naměřená svého času Auto Bildem ale bude i dnes mít co říci vedle smetánky mezi supersporty. Maximální rychlost 320 km/h diktoval omezovač, čtvrtmíli za 11,6 sekundy pak opět hlavně výkon dvanáctiválce. Když jste ale toto všechno chtěli mít, museli jste být „někdo” - Mercedes vyrobil jen 350 vozů pro celý svět a chtěl za něj spoustu peněz.

Dnes vůz můžete mít snáze, z druhé ruky a jako nový, jen levným se jaksi nestal. Stroj, o kterém hovoříme, vidíte na snímcích a má barvu, která sice neodpovídá názvu, o to zajímavější ale je - naprostá většina Black Series byla černá nebo stříbrná, tady vidíme rudý stroj. Takové německé Ferrari, s trochou nadsázky. Pozoruhodné navíc není jen barvou, jde o auto s nájezdem pouhých 500 km, takže je dodnes jako nové.

Nyní je k mání za nemalých 645 500 Eur (tedy za asi 15,5 milionu korun) jako připomínka toho, co za šílenost vypustil Mercedes v roce 2008 do světa. Je to samozřejmě pořádná cena, která je vysoká navzdory tomu, že širší veřejnost na tento stroj i pro jeho vzácnost zapomněla. Přesto se dá čekat, že cena vozů dolů nepůjde, tohle bude jednou auto za 1 milion euro. Však za pár dekád nejspíše nebude nikdo ani ochoten věřit tomu, že se takové auto vůbec někdy vyrábělo, stačí se podívat, kam Mercedes míří dnes. Čtyřválcovým hybridům se lidé budou jednou leda smát, SL 65 Black Series od AMG nikdy.

Tenhle divoký rudý Mercedes je extrémně vzácný a jako nový. A může být váš, ukazujeme vám jej ale spíše jako připomínku jedné opravdu brutální, poněkud pozapomenuté šílenosti. Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mechatronik

