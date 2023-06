Rychle zapomenutý superkombík s motorem 6,2 V8 s kompresorem se dá výjimečně koupit nedaleko, skoro nejezdil před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Garage Lagler, publikováno se souhlasem

Není to žádný veterán, ale pořád jen jednotky let starý stroj, přesto většina lidí nebude mít ani ponětí, že se vyráběl a dal koupit také v Evropě. Jeden z mála dostupných kusů je nyní k dispozici jen s pár desítkami tisíc km na tachometru.

Pokud máte rádi auta, která spojují zdánlivě nespojitelné světy nadšených řidičů a odpovědných otců, možná přišla ta pravá chvíle přepočítat úspory. Ve Švýcarsku se totiž objevil v prodeji jeden z mála ideálů zapálených řidičů s rodinami, kteří zvedají obočí nad zmenšováním objemů motorů a vůbec posunem výjimečných aut směrem k průměrnosti. Někdo si totiž koupil ostrou verzi Cadillacu CTS ve verzi kombi, kterých se po celém světě prodaly jen dvě tisícovky.

Přesněji řečeno jde o Cadillac CTS-V Wagon, v Evropě rychle zapomenuté auto, které pod ostrými hranami své karoserie ukrývá přeplňovaný vidlicový osmiválec z Chevroletu Camaro ZL1 o monstrózním objemu 6,2 litru. Vskutku obří agregát nabízí výkon až 415 kW (564 koní) při 6 100 ot./min a točivý moment nejvýše 747 Nm v 3 800 ot./min, který může míří na zadní kola dokonce i skrze šestistupňovou manuální převodovku. V tomto případě je v útrobách vozu automatické řazení, i tak je to výjimečné dílo z roku 2013 s nájezdem pouhých 37 tisíc km.

Něco tak vzácného málo využitého pochopitelně nevychází levně - 41 800 švýcarských franků je něco málo přes 1 milion Kč, to na 9 let starý a pro mnohé skoro neznámý vůz není málo. Přesto je těžké se na tohle auto dívat a šibalsky se při tom nesmát, je to vážně divoký stroj v divokém hávu, který přitom poslouží při úplně obyčejných přesunech. A se svou černou barvou se může úspěšně tvářit, jako by nedokázal více než to.

Spása divokých konzervativců uvnitř nabízí klasickou přístrojovou desku bez digitálních výstřelků, modernu připomíná pouze vysouvací displej infotainmentu nad panelem plným ovládacích tlačítek automatické klimatizace a ozvučení značky Bose. Nedotyková obrazovka promítá dění za zadním nárazníkem, zbytek času do očí může zářit satelitní navigace. Do výbavy se vešlo elektrické otevírání pátých dveří či pár jízdních asistentů.

Podobné prvky ale nejsou důležité, pozoruhodná je hlavně základní specifikace. Je s podivem, že se něco takového vůbec vyrábělo a dalo se to koupit i v Evropě. Škoda, že nejde o verzi s ručním řazením, skoro 600koňový kombík s manuálem byl toho času tabu i na starém kontinentu. Na starém kontinentu je to v prodeji tak jako tak velká rarita a pokud vás tohle auto zaujalo, kontaktovali bychom prodejce z Einsiedelnu co nejdříve. Tušíme, že v nabídce dlouho nevydrží.

Černý kombík Cadillac CTS-V s motorem 6,2 V8 s přeplňováním a pohonem zadních kol je svým způsobem fascinující stroj. Možná by vás ani nenapadlo, že se něco takového dalo ještě před osmi léty oficiálně koupit v Evropě. Foto: Garage Lagler, publikováno se souhlasem

Zdroj: Garage Lagler AG@autoscout.ch

Mirek Mazal

