Rychlý proces místo nebezpečné honičky: Policisté zastavili zloděje aut jedním tahem, chytili je jako býka na laso

Škoda, že není vidět překvapení pronásledovaných, ti nemohli chápat, co se s „jejich” autem najednou stalo, že se nemůže pohnout žádným směrem. Chvíli před tím jej ukradli majiteli, když do něj ukládal nákup, past sklapla velmi rychle.

Nebezpečnosti policejních honiček jsou si jistě vědomi všichni zúčastnění, přesto k nim pořád dochází, často se zbytečnými oběťmi z řad nevinných přihlížejících. Jsme dlouhodobě velkými odpůrci jejich pořádání v běžném provozu, obvykle jsou naprosto zbytečné. Někteří policisté jako by se v takových situacích vyžívali a ignorovali poučky toho typu, že nejrychlejší auto je policejní vysílačka. Policie má dost prostředků, aby si počkala na moment, kdy bude možné podezřelého relativně bezpečně zatknout na odlehlém místě, přesto volí poměrně agresivní způsoby - nevyjímaje střelbu - i v hustě obydlených oblastech.

Pokud už je nevyhnutelné zastavit ujíždějícího kontaktním způsobem, existují prostředky, s nimiž tak lze učinit s minimálním rizikem pro kohokoli. O jednom z nich jsme už dříve psali. Je jím zařízení nazvané Grappler Police Bumper. Viděli jsme jej v akci na prezentačních materiálech výrobce, jenže cvičná prezentace je jedna věc, realita druhá.

Na níže přiloženém videu ale můžete vidět toto zařízení v akci z ostrého policejního zásahu. Došlo k němu v Hollywoodu, ovšem na Floridě v USA, kde se řidič žlutého Camara provinil tím, že řídil žluté Camaro. Nebylo totiž jeho, spolu s komplicem jej náctiletý zloděj ukradl majiteli v momentě, kdy do vozu ukládal nákup. Že na výzvu policie nezastavil, nepřekvapí, a tak se záhy stal lovnou zvěří.

Tady to platí doslova, neboť policie místo divokých honiček povolala do akce vůz vybavený Grapplerem. A použila jej dříve, než situace eskalovala do vysloveně nebezpečných situací. Byl to rychlý proces - jakmile se jednou auto Grapplerem dostalo těsně za Camaro, bylo po všem. Ačkoli se řidič opakovaně pokoušel šlápnout na plyn a znovu se rozjet, nepohnul se prakticky ani o píď. Auto bylo okamžitě paralyzováno a obklíčeno dalšími policejními vozy. Řidiči i spolujezdci tak nezbylo, než se vzdát, byli zatčeni a před soudem se budou zpovídat mj. z ozbrojené krádeže auta a úprku před policií.

Systém tedy zafungoval na výbornou a jistě je schopen řešit většinu podobných situací, současně je ale třeba dodat, že pro úspěch je nutné se stíhanému autu značně přiblížit. A to nepůjde vždy. Pokud někdo bude chtít ujet rychlým vozem, policie se mu nikdy dostatečně nepřiblíží, i pro takové situace ale existují řešení, třeba modernější StarChase. Ten dovolí stíhanému myslet si, že policii setřásl a ta si jej pak najde prakticky kdekoli i bez dramatických akcí. Všechno jde, když se chce - škoda, že policie obvykle nechce. Inu, použít Grappler nebo StarChase asi není taková zábava jako za někým jet rychle klidně desítky kilometrů...

Hollywood cops deploy their Grappler to catch a pair of 17-year-old accused carjackers Tuesday. Here’s a clip from when the police cruiser bumps the stolen Camaro before they netted the back tire, disabling the car. @wsvn pic.twitter.com/NRdb7sm5wZ