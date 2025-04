S čínským „Porsche za cenu Octavie” to možná nebude tak slavné. Po nehodě na dálnici vzplálo, tři studentky v něm uhořely

Xiaomi SU7 se sice v nárazových zkouškách ukázalo být nejbezpečnějším čínským autem, jaké kdy vzniklo, ani to ale neznamená, že se v něm nedá zabít. Přímé následky této nehody nevypadají tak zle, vypuknuvší požár ale nedal nikomu na palubě šanci přežít.

Svět je velký a o náhody v něm není nouze. Co platilo v pohádce Lotrando a Zubejda, to má své opodstatnění i v reálném světě. Dokonce i ve chvíli, kdy tato slova vztáhneme na jednu zemi, jeden vůz a nám dobře známou automobilovou branži. Před pár dny se totiž Xiaomi pochlubilo, že jeho prvotina, elektrický sedan SU7, je vůbec nejbezpečnějším vozem, jaký kdy v Čině testovali. Dočkal se totiž 93,5procentního hodnocení, které je o 8,7 procenta vyšší než průměr, a to mimo jiné díky autonomnímu řízení či klikám dveří, které šly i po nárazu otevřít.

Pouhé dva dny poté, co jsme zprávu o výsledcích SU7 publikovali, ovšem došlo na první smrtelnou nehodu spojenou s tímto modelem. A nejde o žádný „čajíček”, bohužel. Trojice vysokoškolských studentek na dálnici s autem narazila do svodidla, auto po nehodě vzplálo a celá posádka auta uhořela. Xiaomi vyšetřovatelům poskytlo veškerá telemetrická data, a tak toho o nehodě víme poměrně dost, jak shrnují kolegové z Car News China.

Na incident došlo 29. března na dálnici Dezhou-Shangrao v provincii Anhui, kde se vůz pohyboval relativně mírnou rychlostí 116 km/h při aktivovaném režimu Navigate on Autopilot. Na dálnici nicméně probíhaly opravy, pročež byl jeden pruh uzavřen a doprava byla svodidly svedena do protisměru. Systém vozu překážku detekoval, vyslal upozornění řidičce a začal vůz zpomalovat. Kontrolu následně převzala řidička, řízení al nezvládla. Sice zpomalila a pokusila se zatočit, v rychlosti okolo 97 km/h ale nabourala do svodidel, v tomto případě betonových.

Náraz v takové rychlosti může a nemusí být smrtící, záleží, co po něm následuje. V tomto případě to ale bylo celkem irelevantní - posádka auta zůstala uvnitř a z videa z místa incidentu je patrné, že intenzita požáru nedala komukoli šanci přežít. Co přesně se na místě stalo, nevíme, jen drobná decelerace a mírné sešlápnutí brzd (31 až 38 procent) ale naznačují, že řidička včas nevyhodnotila situaci správně a reagovala příliš málo a příliš pozdě. Patrně semi-autonomnímu řízení vozu důvěřovala víc, než by bylo zdrávo. Další vyšetřování snad ukáže víc.

Problém pro Xiaomi je zatím dvojí. Dosavadní vyšetřování naznačuje, že dveře auta nešly otevřít, takže pokud by trojice studentek byla i po nárazu při vědomí, před ohnivým peklem mohla uniknout. Otázkou je pak i ospravedlnitelnost samotného požáru - existují „rány”, kdy už není možné se takovým následkům rozumně ubránit, znovu až další šetření ukáže, zda tato byla jednou z nich. Z dostupných záběrů se to úplně nezdá, karoserie vozu je až na rozbitou přední část prakticky nedotčená.

Dobrou zprávou pro značku je tak zatím jen fakt, že systém automatického volání pomoci zafungoval i v této situaci správně a záchranáři dorazili na místo nehody po 15 minutách. Pro studentky v autě to už ale bylo pozdě.

