S tímto BMW řady 5 v prodeji není něco v pořádku. Vypadá jako zánovní vůz, stojí ale jen 440 tisíc před 7 hodinami

Nejezdí? Anebo je nabourané na tu část zádi, která není vidět? Omyl, tohle auto má fungovat bezvadně a nehodu za sebou nemá, přesto je takto levné. Vtip je tady v tom, že není tak úplně tím, čím se tváří, že je.

„Fake it till you make it,” říkají s oblibou Američané. A vesměs posměšně. V češtině lze tuto frázi přeložit ve stylu: „Něco předstírej, dokud se to nestane pravdou,” což je ale trochu otrocký překlad. Fakticky lze těmito slovy častovat jakoukoli aktivitu, která navozuje dojem něčeho, co není tak úplně pravda, ve snaze dosáhnout určitého cíle (typicky společenského postavení), kterého by jinak dotyčný nedosáhl. A auto k tomu bývá velmi dobrým prostředkem.

Bohužel pro dotyčné to často nefunguje ani tehdy, když to děláte velmi věrohodně, podobné vnější atributy nakonec nejsou všechno. Ostatně znám velmi bohaté lidi, kteří nemají problém jezdit v Golfu nebo Passatu, stejně jako znám řadu obyčejných jedinců, kteří z posledních peněz platí leasing drahého vozu a pak skoro ani nemají na jeho provoz. Lze ale zajít ještě dál, jak ukazuje vůz, který vám dnes přiblížíme.

Na první pohled si asi řeknete, že je to vlastně docela obyčejné BMW řady 5 generace G30, tak o co jde. To je sice velmi dobré auto, rozhodně nejpovedenější pětka poslední dekády a půl, nejde ale ani o nic až tak mimořádného. Faceliftovaná provedení nabízená od roku 2021 koupíte dnes ojetá ve slušných šestiválcových a dobře vybavených verzích s přijatelným nájezdem od nějakých 850 tisíc Kč výš. Jenže auto na fotkách stojí 18 000 Eur, tedy asi 440 tisíc Kč. To je skoro polovina a vypadá velmi, velmi dobře, honosí se i prvky verzí M včetně skutečné M5.

Je tedy bourané? Ne. Je tedy porouchané? Ne. Najelo snad 1 milion km? Také ne. Vtip je v tom, že to vůbec není řada 5 G30, ale ani trochu. Mnozí s teď jistě podiví a vyrazí na Wikipedii hledat, jestli G30 je ta předchozí generace pětky, jak si myslí, protože na tu to vypadá. Je, přesto tohle G30 není. Jde o „fejk”.

V rozvojových zemích ne zase tak neobvyklá praktika v podobě domácího „omlazování” starších aut stejných značek si tentokrát našla úrodnou půdu v Nizozemsku, kde si jeden z majitelů starší pětky F10 předělal svůj vůz na faceliftovanou G30. Auto tedy dostalo nová přední i zadní světla, masku chladiče a přední nárazník. A nutno dodat, že vypadá velmi přesvědčivě, v černé barvě skrývající některé proporční nedostatky určitě oklamete naprostou většinu lidí. Nejméně přesvědčivou se zdá být záď i kvůli zachování původního nárazníku, ale ani to není až tak zlé.

S interiérem je to horší, tam se spíš ladilo nevzhlednými doplňky, s technikou ale problém není. Lidé takto často „fejkují” dost mizerné verze ve snaze použít co nejlevnější základ, tady ale dostala přednost už schopná 535i s 306 koňmi výkonu. Nájezd 184 tisíc km je dalece nenulový, ale auto vypadá mnohem svěžeji... Však bylo faceliftované, že?

Jestli něco takového stojí za 440 tisíc Kč, je otázkou. Za nás snad ani ne, je to na takovou faleš moc peněz a G30 už dnes stejně není aktuální model. Kdybyste přesto chtěli v této falši pokračovat a zmíněná cena vás neodrazovala, vůz stojí přímo u majitele v nizozemském Sittardu.

Kam si autor této re-kreace se svým autem pomohl, nevíme, ale stvořil docela přesvědčivou napodobeninu BMW 5 G30 po faceliftu. Teď ji prodává. Foto: S.C., publikováno se souhlasem

